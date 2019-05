Cómo eliminar la voz de una canción sin instalar nada en tu ordenador o móvil

Durante muchos años, los editores de audio se convirtieron en algo bastante habitual para muchos navegantes en Internet, que compartían todo tipo de contenidos de audio a través de las redes de una forma bastante más complicada de lo que es actualmente el mundo de las apps. Y para quitar la pista de voz de una canción había que sudar bastante con el editor de audio,aunque al final esto se conseguía. En esta ocasión, os vamos a contar cómo hacer en unos segundos algo que antes nos llevaba bastante tiempo, eliminar casi por completo la pista de voz de una canción, y quedarnos solo con la instrumentación, o la pista de voz.

Convierte las canciones para escucharlas en un Karaoke casero

Seguramente más de una vez has buscado la versión instrumental de una canción porque directamente te estorba la voz de los cantantes, pues esta herramienta es perfecta para ello. Evidentemente no vamos a tener un ratio de acierto del 100% al eliminar la pista de la voz, pero el efecto que se consigue es bastante notable y puede servir para nuestros propósitos. En este caso nos referimos a un nuevo convertidor que es capaz en unos segundos de separar la voz de la música con más o menos acierto. Para ello debemos utilizar un conversor online que hace este trabajo por nosotros en segundos.

herramienta para convertir audio | Vocal Remover

De ahí que no tengamos que instalar nada en el PC o en el móvil, ya que desde este último también podemos hacerlo, al menos desde un Android. El proceso es bien sencillo, ya que una vez dentro de la web de Vocal Remover, que como su propio nombre indica es capaz de eliminar la voz, podemos hacer magia con solo pulsar un botón. Una vez que lo hacemos, el programa online procesará la canción durante unos segundos, hemos probado con una que pesaba unos seis megas y ha tardado diez o quince segundos. Solo hemos tenido que arrastrar a la página para que pudiera comenzar a convertirla. Una vez que termina la conversión, podemos escuchar el resultado de la edición del audio en dos archivos generados por este convertidor. Podremos escuchar ese resultado siempre antes de descargar los archivos editados, por lo que si no estamos satisfechos con él, podemos descartarlo. En nuestra experiencia, hemos notado que depende mucho del tipo de música que estemos convirtiendo y de la forma en que la voz está empastada en la canción para obtener un resultado satisfactorio.

En el caso de la canción que hemos convertido, mientras que en la pista instrumental se escuchaba todavía la voz, en el caso de la pista de voz, se escuchaba solo esta de manera casi exclusiva. Si estamos contentos con el resultado, no hay más que pulsar el botón de descarga para poder disfrutar del audio editado por este editor online. Ahora bien, como sabéis, no debéis editar pistas de música alguna que no sea de vuestra propiedad o de la que no tengáis derechos de reproducción o edición, de lo contrario nos la estaríamos jugando y como podéis imaginar no hay necesidad alguna de hacerlo.