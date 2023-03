Cómo detectar si un texto ha sido creado por una IA

En los últimos meses estamos viendo cómo la inteligencia artificial ha ocupado un lugar muy importante en nuestro día a día. Con el lanzamiento de ChatGPT y su incorporación en el buscador de Microsoft millones de usuarios tienen acceso a ella en todo el mundo. Sus algoritmos están tan desarrollados que a veces no somos capaces de distinguir si un texto es fruto de la inteligencia artificial o de un ser humano. Para ello, existen herramientas online con las que podemos tratar de descubrirlo.

Inteligencia artificial o ser humano

Cada vez son más los usuarios en todo el mundo que hacen uso de estas herramientas online. En muchas ocasiones como inspiración, pero otras muchas para realizar preguntas, consultas e incluso para que cree por nosotros desde textos para correos electrónicos, ensayos, trabajos e incluso obras literarias. Algo que es muy útil para agilizar el trabajo, pero en otras ocasiones supone tomar un atajo. Los resultados de las peticiones procesadas gracias a los algoritmos de estas herramientas, tienen tal calidad y están tan humanizadas que es casi imposible distinguir si ha sido escrito por un ser humano o por la inteligencia artificial. A simple vista no podríamos distinguir la diferencia. A la sombra de estas herramientas, están surgiendo otras que nos ayudan a distinguir si se trata de un texto original escrito por un ser humano o por una máquina.

Inteligencia artificial o humano | TecnoXplora

Una de estas herramientas es GPTZero, a través de su página web podremos analizar el texto y comprobar la autoría del mismo, para ello sólo tenemos que abrir una nueva ventana en el navegador para acceder a esta. Para analizar los textos, debemos identificarnos, podemos crear una cuenta nueva o hacer uso de nuestras cuentas de Google, Facebook o Github.

Una vez accedemos al servicio, copia y pega el texto en el recuadro habilitado para ello o bien subir un archivo para que sea analizado.

en el recuadro habilitado para ello o bien para que sea analizado. Una vez hemos activado la casilla en la que aceptamos los términos de uso del servicio , podemos proceder al análisis del mismo.

, podemos proceder al análisis del mismo. Para comenzar el análisis, pulsa sobre “get result" u obtener resultado”

Tras un tiempo de procesado obtendremos el veredicto. El tiempo depende en parte del número de peticiones que tenga la página web y de la longitud y complejidad del texto a analizar.

Aunque algo que sí que tenemos que tener en cuenta es que por ahora el resultado no es del todo preciso. Algo que irá mejorando con el tiempo, ya que cuantos más análisis realice el algoritmo estará más entrenado y capacitado, para llevar a cabo esta tarea. Por el momento podemos saber si el resultado ofrecido por esta app es el correcto, si analizamos textos que sabemos a ciencia cierta su procedencia, si no, no podremos estar cien por cien seguros de la veracidad de sus resultados. Para mejorar el porcentaje de acierto del mismo, se necesita someter al algoritmo a un aprendizaje. De este modo y con el paso del tiempo se conseguirán mejores resultados.