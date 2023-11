Cómo descargar tu partida de nacimiento desde el móvil y al instante

El acceso a la información al momento es posible gracias a la conexión a internet y la digitalización de muchos procesos y servicios. Son cada vez más las empresas y los organismos públicos que ofrecen estos servicios. Y uno de los estamentos oficiales que ha hecho los deberes en este sentido es el Registro Civil, donde podemos descargar y consultar nuestra partida de nacimiento al instante, te contamos cómo.

Descarga la partida de nacimiento y otros certificados de forma inmediata

Desde que en 1983 se unifica en un único registro han pasado muchas cosas. Conseguir la partida de nacimiento ahora es mucho más sencillo, no solo no tenemos que conocer el registro en el que se encuentra, sino que no tan siguiera hace falta desplazarse hasta su sede ni esperar para consultar los certificados. Aunque por ahora no están disponibles todos los certificados ya que aún se encuentran en proceso de digitalización y los más antiguos aún no están disponibles de forma online. Aunque en este caso, podemos solicitarlos y en unos pocos días nos llegará el certificado de nacimiento por correo postal.

Obteniendo la partida de nacimiento | TecnoXplora

Para solicitar los documentos además de acceso a Internet debemos disponer de certificados digitales o Cl@ve PIN y acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia, organismo del que depende el registro civil o pinchando en el enlace.

Desde aquí tenemos acceso en un gran número de trámites, entre los que se incluye el “certificado de nacimiento”, en este disponemos de varias opciones, aunque en esta ocasión seleccionaremos “solicitud de certificado”.

Si dispones de Cl@ve Pin , pulsa sobre esta opción y usa la app para escanear el código QR o introducir el código de verificación que se ha generado.

, pulsa sobre esta opción y usa la app para escanear el código QR o introducir el código de verificación que se ha generado. Una vez que nos hemos identificado correctamente en el sistema debemos rellenar un breve formulario con algunos datos personales imprescindibles como el idioma y quien es el solicitante. Otros datos son en sexo, el nombre del padre y de la madre, la fecha y lugar del nacimiento. Así como un correo electrónico.

con algunos datos personales imprescindibles como el idioma y quien es el solicitante. Otros datos son en sexo, el nombre del padre y de la madre, la fecha y lugar del nacimiento. Así como un correo electrónico. Una vez siniestrados todos los datos, si el certificado que hemos solicitado está en formato digital, podremos descargarlo. Además, recibiremos un correo electrónico en el que nos suministran un enlace desde el cual podremos acceder siempre que lo necesitemos a dicho documento. Introduciendo los datos que nos indican, de modo que no tendremos que cursar de nuevo la petición.

En la partida de nacimiento se reflejan los datos del día y el lugar, certificando dónde nacimos y así como quiénes son nuestros padres, este documento es imprescindible a la hora de solicitar por primera vez el carnet de identidad o el pasaporte. Por lo que por lo menos una vez en la vida, será necesario que los saquemos. Algo que ahora es mucho más sencillo, rápido y lo mejor de todo, no implica ningún gasto ya que el acceso a estos documentos es gratuito. Toda una ventaja para los que no tienen tiempo para desplazarse o no quieran esperar para conseguir la documentación.