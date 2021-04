Cómo desactivar la personalización de los anuncios que Apple te muestra en el iPhone

En los últimos meses hemos conocido la intención de Apple de dar la posibilidad a los usuarios de que puedan cortar el grifo de la información que comparten con las aplicaciones. Una directiva de rastreo transparente (ATT) que llaman que, en caso de que la activemos, impedirá a compañías como Facebook o Google, por ejemplo, recopilar la información que les ha permitido hasta hoy saber cómo somos y, a partir de ahí, ofrecernos anuncios personalizados de todo tipo. Algo que tampoco es recriminable porque es lógico y natural que las empresas cuenten con una forma de promocionar sus productos y servicios.

De todas formas, y aunque Apple parezca un cruzado en esta lucha contra el minado de datos de nuestros dispositivos, también tiene una parte de su negocio (seguramente no muy grande) enfocada a ese tipo de servicios, en los que proporciona a las marcas detalles de cómo son sus usuarios. Según la compañía, sin ofrecer datos personalizados que sean capaces de identificarnos. Así que para poner a todos los actores de esta guerra en igualdad de condiciones, vamos también a limitar esa personalización de la que presumen los de Cupertino en iOS.

Desactiva que te muestren anuncios personalizados

Es importante decir que esto que os vamos a contar NO elimina los anuncios que os muestra el iPhone en aquellos lugares donde Apple tiene definido que nos lleguen estas ofertas diseñadas para nosotros. Si al día (por decir un número completamente random) nos impactan 100 espacios publicitarios, cuando desactivemos esta opción seguirán apareciendo otros 100, solo que a diferencia de los primeros no estarán tan enfocados en nuestros gustos e intereses.

Así que nos vamos al iPhone, tocamos sobre el icono de los "Ajustes" e inmediatamente seleccionamos "Privacidad", que la encontraréis dentro del primer apartado. Una vez dentro, veréis varias opciones y un listado con aplicaciones donde podemos retocar los permisos que les tenemos concedidos. Como no buscamos eso, hacemos scroll hasta la parte inferior y nos quedamos con "Publicidad de Apple".

Desactivar el rastreo de anuncios personalizados de Apple. | Tecnoxplora

Ahora llegamos a una última pantalla donde aparece una breve descripción de lo que Apple afirma que NO hace para mostrarnos anuncios personalizados. Concretamente, explican que "la publicidad proporcionada por Apple ayuda a descubrir apps, productos y servicios sin dejar de respetar la privacidad de los usuarios. La plataforma de publicidad de Apple está diseñada para proteger tu información y darte el control sobre cómo la utilizamos. Nuestra plataforma de publicidad no comparte con terceros ninguna información que te pueda identificar personalmente".

Además, por si tenemos dudas de dónde nos aparecerán esos "anuncios personalizados", recuerda que "se ofrecen a través de la plataforma de publicidad de Apple" y "pueden aparecer en App Store, Apple News y Bolsa. La plataforma de publicidad de Apple no te rastrea, de forma que no enlaza la información del usuario o del dispositivo que recopilan nuestras apps con la información del usuario o el dispositivo recopilada por terceros para ofrecerte publicidad segmentada o evaluar el rendimiento de la publicidad; asimismo, no comparte la información del usuario o del dispositivo con empresas de análisis de datos". Si tras leer esto quieres desconectar la función, ya sabes, pulsa sobre el switch que verás a la derecha y asunto arreglado.