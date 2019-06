Cómo convertir un texto en mayúsculas a minúsculas y viceversa sin instalar ninguna app

No todos tenemos a mano una suite de ofimática para poder convertir textos fácilmente. Quienes trabajamos a diario con textos, lo más normal es que siempre podamos acceder a una suite de este tipo para poder convertir fácilmente un texto y darle el toque que necesitamos para un determinado documento. Pero no todas las personas tienen acceso a un programa de edición de texto, y que además ofrezca este tipo de funciones. De hecho hay versiones online de programas bastante conocidos de edición de texto que no integran ningún tipo de herramienta de este tipo, pero os contamos que hay una forma muy sencilla de hacerlo tanto desde el ordenador como desde el móvil, y lo mejor de todo, sin tener que instalar nada.

Convierte fácilmente el texto

Sin duda lo más común es convertir de mayúsculas a minúsculas y viceversa, pero también nos encontramos con otras necesidades, como las de convertir el texto a un tipo de oración, o poner en mayúscula la primera letra de la palabra. Estas necesidades nunca se sabe cuando pueden surgir, pero lo mejor es que podemos acceder a ellas fácilmente desde una herramienta que como os podéis imaginar es online. Esta podemos utilizarla tanto desde el PC, un Mac o un smartphone, porque lo único que necesitamos es entrar en la web de Mayúsculas Minúsculas para poder hacer la conversión al instante.

Convirtiendo a minúsculas | Mayúsculas y Minúsculas

En ella solo tenemos que pegar el texto a convertir en la caja de color blanco que encontramos en ella. Una vez que hemos pegado el texto, debemos seleccionar cuál es el tipo de conversión que queremos llevar a cabo. Esta puede ser la de poner Mayúsuclas después de cada punto. La de convertir todo a minúsculas. La de convertir todo a mayúsculas o la de capitalizar todo el texto. De esta manera, con solo pulsar sobre cada uno de estos botones vamos a poder ver al instante el texto convertido al formato que hemos elegido previamente, sin más complicaciones.

Texto convertido a minúsculas | Mayúsculas y Minúsculas

Ahora lo único que debemos hacer es copiar y pegar ese texto que tenemos convertido en la caja de texto blanco en cualquier otro lugar. Por tanto, si estás en el PC, solo necesitas acceder a través del navegador, al igual que en el caso del smartphone, donde solo tendrás que acceder a esta página web desde el navegador para obtener el mismo resultado. Un resultado que como podéis comprobar nos permite hacer la conversión sin tener que haber instalado nada en nuestros dispositivos. Pero si eso no nos importa, también hay apps especializadas en este tipo de conversiones de texto. Por ejemplo tenemos en Android la app de MAYÚSCULAS A minúsculas y en el caso de iOS tenemos otra llamada Text Case que también nos ofrece el mismo resultado, aunque está en inglés. Pero vamos, las opciones disponibles y el resultado son los mismos. Así que como veis, para grandes problemas, grandes remedios, pero sin tener que estar invirtiendo tiempo y espacio de nuestro dispositivo en instalar nada, si no lo queremos.