Cómo conducir tu coche virtual por las calles de Google Maps

Internet está plagado de curiosidades y de programa que se desarrollan con ayuda de aplicaciones se ha han convertido ya en universales como Google Maps. Si en el pasado hemos hablado de otras webs que se nutren de las herramientas de Google para llevar a cabo su función. a continuación, vamos a hablar de una herramienta que nos permite recorrer las calles de cualquier ciudad a los mandos de nuestros coches.

Driving Simulator

En esta ocasión queremos hablarte de Driving Simulator una web desde la que podemos recorrer el mundo conduciendo un coche, pero sin movernos de nuestra casa. Para empezar a conducir no necesitas instalar nada, tan solo acceder a su página web a través del navegador de tu ordenador o pulsando aquí. Una vez entramos en su página web pulsa el botón “Start” para iniciar la conducción. Elige la localización entre las disponibles desplegando para ello el listado en la esquina superior derecha de la pantalla, lo haremos pulsando sobre “Preset localitions”. Tokio, Manhattan, Las Vegas o Londres entre otros, son algunos de los destinos que podemos seleccionar desde aquí. O también podemos introducir en el cuadro de búsqueda situado en a la izquierda de la pantalla para seleccionar el lugar por el que queremos transitar.

Así es la interfaz de Driving Simulator | TecnoXplora

Además, podemos cambiar la ubicación del Norte situándolo arriba o abajo como haríamos en Google Maps para orientarnos o cambiar la perspectiva de la vista. Incluye también las vistas del mapa podemos elegir entre mapa, satélite o hibrido, donde podemos ver el nombre de las calles y lugares de interés dentro del mapa. Pero una de las cosas que más nos ha llamado a la atención es que podemos elegir el tipo de vehículo que podemos conducir entre un coche utilitario y un autobús.

Aquí las normas de circulación no están vigentes y podemos recorrer el mapa a nuestro antojo, en dirección prohibida, por encima de los edificios, parques, fuentes y un largo etc.. sin el temor de chocar con otro vehículo, muro o simplemente atropellar a alguien. No tenemos restricción por lo que no solo podemos conducir por un circuito o las pistas de un aeropuerto, también podemos estacionar nuestros vehículos donde nos apetezca incluso hacerlo en la mismísima Trafalgar Square.

Para movernos por el mapa usaremos las teclas de dirección del teclado las cuales identificamos con las flechas tanto a derecha como a izquierda y de arriba y abajo. Aunque al principio si no estamos muy familiarizados con el uso de los controles nos puede parecer poco preciso, según vamos experimentando la conducción resulta muy divertido. La posición de la cámara se asemeja mucho a la que tendríamos en un juego de conducción. Aunque tanto la interfaz como los vehículos podrían mejorar, lo más rescatable y curioso es poder transitar las calles girando el volante de forma virtual sobre cualquier parte del mundo sin preocuparnos de las normas de circulación ni encorsetarnos siguiendo las carreteras. Y experimentar la conducción libre. Una herramienta cuanto menos curiosa con la que pasar un buen rato.