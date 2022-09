Cómo borrar tus últimos 15 minutos de historial en Google

Borrar el historial de navegación de Google, no solo es posible, sino también muy útil si no queremos que nadie sepa de nuestra actividad en Internet. Y sobre todo si estamos buscando que el navegador no nos haga sugerencias a partir de nuestras últimas consultas. Pero ahora además tenemos la posibilidad de eliminar de forma rápida nuestro historial más reciente

Elimina los últimos 15 minutos del historial

Muy a menudo y por no decir casi a diario las aplicaciones de nuestros dispositivos se actualizan con mejoras o nuevas funciones. En esta ocasión la novedad la encontramos en el navegador de Google, que en su versión móvil permite eliminar con un solo toque las búsquedas más recientes, en concreto toda la actividad llevada a cabo en este sentido en los últimos 15 minutos. El historial es una herramienta muy útil para hacernos una idea de las búsquedas y los sitios que hemos visitado. Permite acceder de nuevo a un lugar que hace tiempo encontramos sin necesidad de volver a realizar la búsqueda. Pero hay ocasiones en las que no tenemos interés de que quede constancia de ello. Acceder al historial de búsqueda para borrarlo es algo que no encontramos a simple vista, tenemos que bucear entre las opciones hasta encontrarlo. Con la última actualización es mucho más fácil con un par de toques en la pantalla, eliminamos de un plumazo todo rastro de las consultas realizadas en el último cuarto de hora.

Tan fácil como pulsar sobre la foto de perfil de la app de búsqueda de Google.

de la app de búsqueda de Google. Al hacerlo se despliega una ventana con una serie de opciones entre las que encontramos “eliminar últimos 15 minutos”.

Así desaparecerá del listado y Google nos guardará el secreto de las últimas cosas que hemos buscado.

Eliminando el historial | TecnoXplora

Estas búsquedas ayudan a los algoritmos destornillador del navegador a encontrar lo que nos interesa y de este modo mostrarnos sugerencias a través de las propias páginas web. De esta forma evitamos que formen parte de la experiencia personalizada de usuario y no mostrará contenido relacionado con estas, manteniendo en todo momento la privacidad de nuestros intereses.

Esta es una de las últimas novedades que nos hemos encontrado y no será la última. Las aplicaciones están en constante desarrollo y actualización, una filosofía con la que los de Mountain View han conseguido con el paso del tiempo optimizar sus apps. Convirtiéndolas en potentes herramientas integradas con otras aplicaciones, creando un ecosistema de trabajo totalmente funcional. En el caso del navegador la evolución ha sido hacia la integración de Google Lens. Con la que podemos hacer uso del navegador y su motor de búsqueda a través de elementos visuales. Ya sean los que encontramos en la red o los que podemos capturar con el objetivo de nuestra cámara.

Otro aspecto en el que están poniendo todos sus esfuerzos, como lo demuestra este caso, es en mejorar la privacidad y la seguridad. Algo que en los últimos tiempos se ha convertido en una prioridad. Aunque parezca una contradicción, somos más celosos con la privacidad de nuestra información. Aunque mostremos prácticamente nuestra vida en redes sociales.

