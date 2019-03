Cómo actualizar un Mac y ponerlo al día sin tener que comprarte otro

Siempre me han contado que es fácil meter mano a un ordenador de Apple, pero no soy excesivamente manitas y, he de reconocerlo, me imponía un poco cambiar algún componente de un ordenador tan bonito. Pero, sentimentalismos aparte (¡es una máquina, leche!) me puse a ello curioseando por foros y webs dedicadas a los productos de los de la manzana.

No utilizo el portátil de forma intensiva ni lo lleno de programas o archivos, para eso tengo el de sobremesa, un iMac que también aparecerá como personaje secundario. Pero había llegado un punto en el que tener abierto muchas pestañas de un navegador, un editor de textos, un editor básico de fotos (ni siquiera Photoshop) y la música era un auténtico tostón.

Seguí todos los consejos de limpieza, quité programas que no utilizaba, deshabilité funciones predeterminadas que podían ralentizar el sistema... ¡y nada!

Lo único que me salvaba era la fantástica aplicación Memory Clean: cuando tenía muchos procesos abiertos a la vez me liberaba RAM con un solo clic, pero también me resultaba un incordio tener que estar atento de esto.

El 'lifting' de mi Macbook ha sido bastante sencillo y lo he hecho en dos pasos: primero cambié la memoria RAM para poder tener más programas abiertos a la vez y un par de meses después me decidí a cambiar el disco duro. Todo por diez veces menos dinero de lo que me hubiera costado un ordenador nuevo.

El resultado ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Obviamente no he estrenado un Ferrari, pero sí que espero poder continuar dos años a buen rendimiento con el primer capricho de Apple que me di. Os voy a contar las cosas que tenéis que tener en cuenta para poder hacer lo que yo.

1.- ¿Qué modelo de Mac tengo?

Es muy sencillo mirarlo, pulsando el botón de la manzanita y eligiendo 'Acerca de este Mac.. / Más información' te aparece qué modelo tienes. Puedes consultar en la web de Apple todos los modelos de iMac, Macbook Pro o Macbook y, sobre todo, consultar todas y cada una de sus especificaciones por si tienes alguna duda.

Para una manera más sencilla de conocer qué tienes entre manos te recomiendo que descargues Mactracker del App Store, una aplicación que recoge todos los datos de todos los modelos fabricados por Apple en su historia.

Esto es fundamental conocerlo para los dos siguientes pasos y antes de tocar nada.

2.- ¿Qué memoria RAM tengo y cuál necesito?

Desde hace algunas versiones de OS X es muy sencillo verlo en el mismo menú, en el apartado de 'Memoria'. Te dice cuántas ranuras tienes disponibles y la capacidad de cada una. Como ya tengo actualizado el portátil, os adjunto una captura de un iMac de mediados de 2010 (al que espero para poner al día en otro momento) para que os hagáis una idea.

Tiene dos ranuras en uso y dos vacías, usa 4 GB de RAM y admite hasta 16 GB. ¿Cómo averiguo esto? Justo debajo Apple te da un enlace con “Instrucciones para ampliar la memoria”.

Sigue atentamente los requisitos que te dice Apple según tu modelo (aquí tienes los links para iMac, Macbook Pro o Macbook), viene muy bien explicado con dibujitos la forma de abrir cada ordenador y, sobre todo, con el tipo de memoria compatible que se necesita.

Todos los datos que te dan son importantes: desde el nombre (PC3-10600), formato (SDRAM), tipo (DDR3), velocidad (1333 Mhz), tamaño (30 mm), nº de pines / patillas (204) hasta lo fundamental, la capacidad de cada memoria (4 GB).

En el caso de mi iMac, aunque se pueda ampliar hasta 16 GB, cada ranura admite un máximo de 4 GB, por lo que no podría poner dos módulos de 8 GB, sino 4 de 4 GB.

No te abrumes por tantos datos, los encontrarás todos en cualquier tienda online y, si tienes dudas, acude a una tienda física y pregunta, aunque ten en cuenta que las oficiales son bastante más caras.

3.- ¿Merece la pena un disco duro óptico?

Una vez utilizado de ejemplo un iMac más reciente volvemos al abuelete, el Macbook de 2008, el primero que hicieron en aluminio pero al que aún le faltaba el apellido Pro. Al pasar de 2 a 4 GB de RAM funcionó mejor porque podía abrir más programas a la vez, pero seguía con ese punto lento que desesperaba un poco ¡Que un Mac vale una pasta! Esto no podía ser...

Ví que este portátil funcionaba con un disco duro magnético de toda la vida (HDD), el culpable de que se calentara bastante y que a veces hiciera ruido como si hiperventilara. Pero desde hace varios modelos Apple utiliza discos duros ópticos (SDD) para sus Macbook Pro, mucho más silenciosos. De estos hablamos, contando sus ventajas e inconvenientes, cuando te dimos varios consejos para comprar un disco duro.

Antes de nada tienes que hacer una copia de tu ordenador en Time Machine y guardar el instalador de OS X Mavericks, gratuito en la App Store, en un disco duro o DVD.

Después hay que elegir tu nuevo disco duro: Crucial suele ser buena en relación calidad-precio, pero los discos de Samsung o Kingston son de gran calidad también.

Ahora toca cambiar el disco duro. Las guías visuales (con fotografías y paso a paso) de Ifixit son muy buenas para no perderte ningún paso a la hora de la instalación. De todos modos, siempre puedes llamar al “amigo informático” para que te eche un cable.

Mi Macbook mejoró un poco con la RAM nueva, pero aún parecía que andaba con las muletas más baratas de la ortopedia. Ahora, con el nuevo disco duroparece que lleva las muletas del rey Juan Carlos: el portátil no hace casi nada de ruido, se sobrecalienta menos y las aplicaciones abren bastante más rápido ¡Todo fetén y por unos 160 euros (RAM y SSD)!

[NOTA: Importa mucho la velocidad SATA de lectura del disco y la capacidad SATA del ordenador. Me explico: si un disco duro admite velocidad SATA III pero el ordenador solo admite SATA I esta última será la velocidad a la que se lean tus datos. Puedes verlo en las especificaciones de tu equipo. Esta aclaración es importante a efectos de resultados, pero lo normal es que te acabes comprando el mejor y el último modelo, con la vista puesta en el futuro]