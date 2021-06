Cómo abrir en Android una página web compatible solo con Internet Explorer

Cada vez son menos las páginas web programadas para usarlas con el Explorador de Microsoft. Esto sobre todo ocurre con las páginas de la administración que están basadas en una arquitectura de programación con unos cuantos años encima, que no se adapta bien al resto de los exploradores, por lo que o no funciona o no lo hacer correctamente cuando intentamos abrirlas desde nuestro teléfono móvil. A continuación te contamos qué puedes hacer para abrir en estas desde tu móvil Android.

Ábrelas con Microsoft Edge

Desde que el uso de Internet se popularizara han sido muchos los cambios que se han ido produciendo y a los que se han ido adaptando las páginas web para seguir cumpliendo con su función y sobre todo para ser más ricas en contenidos. Pero aun quedan algunas de las cuales no son completamente compatibles, no funcionan o tienen fallos y necesitamos abrirlas con Microsoft Explorer, que es el entorno en la que fueron creadas.

El problema surge cuando necesitamos abrir estas páginas web en nuestros teléfonos móviles ya que por desgracia no se llegó a desarrollar la versión para Android del antiguo explorador de Microsoft. Por lo que tenemos que buscar alternativas para acceder a la información que estas contienen. En la tienda de apps de Google puedes encontrar aplicaciones que nos ayudan a abrirlas emulando el funcionamiento de Explorer. Aplicaciones como Chameleon browser o Browserstack pueden ayudarnos en esta tarea.

Microsoft Edge | Microsoft

Pero otra alternativa es cambiar de explorador de Internet. Microsoft Edge es el sucesor directo de Microsoft Explorer y en sus actualizaciones ha ido incorporando el modo de compatibilidad con Internet Explorer. Ya hace algún tiempo esta opción está disponible en la versión de escritorio del navegador. Aunque para ella se necesitaba habilitar le integración con IE a través de Edge://Flags, un vez activado y reiniciado el navegador y tras la configuración de este podíamos navegar sin problema alguno por estas páginas dentro del modo compartible con Internet Explorer.

Aunque el explorador de Microsoft está basado en Chromium, la versión de código abierto de Google Chrome se diferencia del navegador de Google en muchos aspectos por Google, con sus propios plugins exclusivos que le diferencian del resto. Mientras que Edge ha apostado por compatibilizar su uso con su predecesor, lo que puede entenderse como una transición para la total integración y posterior desaparición de Microsoft Explorer en favor de Edge.

El antiguo navegador cada vez tiene una compatibilidad menor con el resto de los exploradores. Y si a esto le unimos que ya no cuenta con soporte técnico ni actualizaciones, cada vez son menos las páginas activas que se basan en su sistema. Cómo ya está ocurriendo con las páginas de muchas administraciones públicas, que tradicionalmente estaban basadas en Explorer, pero, que se han ido actualizando y adaptando su uso otros navegadores.