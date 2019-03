Si te roban la cuenta corporativa de un perfil en una red social, la perderás para siempre

Hace ya unas semanas recibí una llamada de una ciudadana que, amargamente, exponía su caso. Su empresa había conseguido una lograda reputación digital a través de su cuenta corporativa de Twitter. Un día recibe una llamada de un amigo informándole de que el administrador de perfil está publicando enlaces a páginas de dudosa reputación y provocando a sus seguidores. Cuando intenta acceder a su cuenta con usuario y contraseña se percata de que ya no puede. Le han “levantado” la cuenta.

Es muy duro tener que contestarle a un ciudadano: “Reporta la cuenta por robo, en el mejor de los casos, será suspendida. Si denuncias podríamos llegar a saber quién fue el autor, pero nadie ni nada podrá devolverte tu cuenta y todo tu trabajo; salvo que el propio autor se apiade de ti”

Lo dice Twitter en su “política de reportes”. Una dirección de correo electrónico solo se puede asociar a una cuenta de Twitter. Los nombres de usuario y las direcciones de correo electrónico asociadas a cuentas suspendidas no están disponibles para su uso en ninguna circunstancia.

La pregunta y necesidad de la ciudadana eran básicamente: ¿La red social pone medios para devolver una cuenta a su legítimo poseedor en caso de robo? NO. En el mejor de los casos puedes empezar DE CERO. Da igual si llevas 4 años con tu cuenta, publicas 20.000 tuits y tienes 4.000.000 de followers o de si la marca depende en gran parte de los mensajes que transmites por Twitter. De cero.

Como os podéis imaginar, su intención principal no era denunciarlo. Lo que quería era recuperar su cuenta y SU PRESTIGIO echado por tierra en cuestión de minutos. No es objeto de este post comentar las múltiples opciones para que te roben un perfil (en este caso era otro empleado “avenger”) pero sí recordarte que tienes que configurar las mínimas opciones disponibles que te facilitan las redes sociales para ponérselo más difícil al intruder.

No es lo mismo

No confundáis un robo de cuenta con la suplantación de identidad (no delictiva) donde te hacen un perfil fake igual o muy similar al tuyo. Las redes sociales también ponen mecanismos de reporte para la suplantación que puede suponer la suspensión definitiva de la cuenta que te intenta o te está suplantando. Existe la posibilidad de registrar tu marca (siempre que posean unos requisitos y no para todas) en Twitter y de recuperar nombres registrados. Pero en el caso de un robo, nada que ver.

A parte de tener en cuenta lo que comentamos para la administración de perfiles compartidos, si tu cuenta es realmente importante en la gestión de tu marca toma precauciones:

En Twitter, en opciones de “seguridad y contraseña”, activa la verificación de inicio de sesión. En lugar de usar tan solo una contraseña, introduce tu teléfono como segunda comprobación que te permite utilizar la aplicación para asegurarte de que solo tú puedas acceder a tu cuenta de Twitter (Esto no sirve de mucho si el robo del perfil se realiza desde el mismo dispositivo móvil que hayas facilitado como segunda opción).

Si tu cuenta es de Facebook, en la pestaña de “Seguridad” también te da la opción de activar las “alertas de inicio de sesión” que te avisan de que están accediendo desde otros dispositivos o navegador y, si eso ocurre, las “aprobaciones de inicio de sesión” que te pedirá además que ingreses un código de seguridad

Y otra opción que te proporciona Facebook es poder vincular tu cuenta a múltiples direcciones de correo y número de teléfono por lo que si no te es posible “hacer login” con la cuenta que te han robado, puedes hacerlo desde otra. Debes ser rápid@ por que si tu intruder se da cuenta que lo tienes configurado, puede eliminar las cuentas asociadas y te quedas como estás.

Por tanto, si recibes a tu email una notificación de inicio de sesión desde una de las cuentas de tus perfiles en redes sociales, comprueba que has sido tú y si no es así, el tiempo ya está corriendo en tu contra. Trata de acceder antes de que lo haga tu intruder y te robe la cuenta. Si no lo ha hecho desde tu móvil, estate atento al mensaje de seguridad que te llegue. Una vez accedas a tu cuenta, sigue los pasos para descargarte los registros de tu red social y ver quién ha accedido a tu cuenta tal y como te expliqué hace un tiempo y acude a denunciar.