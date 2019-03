¿Qué consecuencias pueden tener las transacciones a través de Facebook?

Es una realidad anunciada desde hace más de un año y en breve se hará efectiva en España: tu cuenta Facebook ¿Es tan fácil intercambiar dinero, tal y como explica Facebook ?

El Banco Facebook. Hipotecas a bajo precio

Un interesante documento electrónico informativo editado en el 2015 como el “Libro Blanco de la colección del Observatorio eCommerce y Transformación Digital” trataba de unificar, precisamente, estos dos grandes mundos: digital y sector financiero. Este informe hablaba de la posible irrupción en el mercado de Google, Amazon o Facebook, entre otros, y poder permitir los pagos.

En el verano de 2015, Facebook solicitó a los reguladores europeos convertirse en una entidad de dinero electrónico a través de Facebook Messenger y, desde el pasado 30 de diciembre, figura en el Registro Oficial del Banco de España. En breve espacio de tiempo estará funcionando en España.

Facebook conoce y mercadea con datos referentes a nuestros gustos, intereses, lugar de nacimiento, fotos, contactos, preferencias, entre otros. Tras intentar hacerse con nuestros números de teléfono para las comprobaciones de cuenta y el doble factor de autenticación, no le fue posible así que compró WhatsApp. Por último, con esta nueva forma de pago digital a través de su Messenger, dispondrá de nuestros datos bancarios, lo único que le quedaba saber de nosotros.

Leyendo el servicio de ayuda de Facebook para los pagos en Messenger

“Puedes enviar dinero a tu amigo para el almuerzo o recibir 500 dólares de tu compañero de piso de alquiler”. Entendiéndose la palabra “amigo” para Facebook cualquier ser que dice llamarse… ya que no realiza ningún tipo de comprobación ni verificación de identidad, puedes tener como “amigo” a un presunto pederasta que dice ser “Richard” y simular tener 14 años, un posible estafador, una chica explosiva que te asegura “estar buscando al amor de su vida” y es un nigeriano, o alguien con el seudónimo “La vecina del 5ª” que es de todo menos tu vecina del quinto. Esos son los personajes con los que vas a poder intercambiar dinero con un click.

Facebook establece una edad mínima los 18 años para poder enviar o recibir dinero pero dentro de una aplicación de mensajería instantánea que exige (sin ninguna comprobación) los 13 años de edad para ser descargada ¿Cómo lo van a verificar? ¿Dónde quedaron las escrupulosas comprobaciones de los bancos para saber con quién se realizan las transacciones bancarias y los movimientos de dinero?

“La obligación de verificar a los clientes en el proceso de registro que tienen las entidades financieras, es uno de los mayores problemas para el alta de nuevos usuarios (aunque en los últimos tiempos se están empleando métodos más estrictos como la videoconferencia por ejemplo, como hace BBVA, entre otros, en España) pero que no se aplican a Facebook, a día de hoy”, comenta Jorge Ordovas especialista en Medios de Pago y cofundador de del primer laboratorio Blockchain de España, NevTrace.

¿Será Facebook un sujeto obligado? (Entiéndase por “sujeto obligado”, los sometidos al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) ¿Con qué documentación justificará Facebook transacciones y movimientos de dinero como el “pitufeo” (transacciones de bajo montante muy frecuentes para distraer el origen real del dinero) y todos esos indicios que ponen a las autoridades bajo sospecha de un posible blanqueo de capitales si no exigen ni tan siquiera las verificaciones de identidad o la obligación de reportarlas? ¿Bajo el pseudónimo de “La vecina del 5º”? ¿O se llevará a cabo una diligencia absoluta controlando estrictamente las direcciones IP de las transacciones y el número de teléfono comprobado con un terminal no a una supuesta identidad?

2. Siguiendo con las no verificaciones de identidad ¿Cuántos menores y mayores de 13 años (los requeridos por Facebook) pululan por esa red social? Padres y madres del mundo, escondan sus tarjetas bancarias y mantengan cerca sus monederos por si “aca”. No lo diría si no fuera porque vi a mi sobrino de 11 años acercando mi tarjeta de crédito al TPV porque “eran de esas que no necesitan PIN”. Nos va a entrar la risa cuando recordemos aquellos tiempos en los que comprar herramientas y funcionalidades a través de un juego social era algo esporádico sabiendo que cualquiera de nuestros hijos puede hacer movimientos bancarios a través de una aplicación de chat que sólo exige manifestar tener 13 años para poder interactuar.

Continuamos con las verificaciones de identidad para abrirse cuentas ¿Qué ocurrirá con las tarjetas de débito robadas que aun no han sido anuladas o con datos bancarios procedentes de fugas de información de miles y miles de víctimas y que no son reportadas a las autoridades? Es posible que nos aparezcan cargos inesperados provenientes de Facebook.

Con una entidad bancaria todavía podemos reclamar y exigir que se nos devuelva el importe cargado ilícitamente pero ¿Sucederá lo mismo con una cuenta de Facebook donde no existen cuentas autentificadas? ¿Cómo acreditamos que no hemos sido nosotros o que la persona que estaba al otro lado de la transacción pertenecía a una banda organizada? ¿Quién será el responsable de esos cargos ilícitos? ¿Devolverá Facebook transferencias de dinero ilegítimas? ¿Empezará Facebook a realizar controles exhaustivos de identidad? Preguntas cuya respuesta no aparece en las condiciones de uso de la aplicación.

Teniendo en cuenta las recomendaciones que facilitan en sus términos y condiciones en relación a esta nueva forma de pago, entre las que se encuentra “Intercambia dinero únicamente con personas que conozcas” o “Denuncia a los estafadores que te envíen mensajes” o “No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conozcas”, etc. están dejando claro que no se van a responsabilizar de esos cargos ilícitos y de estafas provenientes de perfiles falsos o suplantados, que hay miles. También te proporciona un listado de estafas comunes y formas de identificar posibles perfiles suplantados.

Una vez que hemos leído las recomendaciones de Facebook a la hora de reembolsar posibles cargos ilegítimos o transferencias a perfiles suplantados, maliciosos o fraudulentos, veamos que tipo de ayuda podríamos obtener.

Por ejemplo, he comprobado y me han alertado por otros medios de que existe un perfil desde hace más de año y medio www.facebook.com/vazquezmariadolore , en el que alguien está utilizando mi imagen personal con un perfil falso (desconozco las intenciones), pero está ahí.

Perfil falso de Facebook www.facebook.com/vazquezmariadolore, vulnerando mis derechos de imagen y poniendo en riesgo mi seguridad personal. | Silvia Barrera

He reportado en continuas ocasiones el perfil (bien podría tratarse de un estafador y está claro que es falso). Y he recibido la siguiente respuesta:

Respuesta (no en castellano) a mi reporte por perfil falso. | Silvia Barrera

Traducción. “Gracias por tu reporte.- Estás en tu justo derecho de hacerlo, haciéndonoslo saber. Hemos revisado el perfil que nos has reportado y no va contra las normas específicas de nuestra Comunidad, entendemos que tu perfil o algo que se ha compartido puede ofenderte. Nosotros queremos ayudarte a evitar estas cosas que tu no quieres ver en Facebook. (…) Puedes bloquear a María Dolores Santos directamente o puedes dejar de ser su amiga o de seguirla. (…) Si consideras que una persona, grupo o página postea cosas permanentemente que no quieres ver, puedes limitar la frecuencia con que tus ves sus publicaciones o quitarlas de tu Facebook. (…). Buenas noches y Buena suerte.

La solución que me da Facebook es que mire para otro lado y que si no me gusta lo que veo, directamente, no lo mire.

Ahora me pregunto ¿Qué tipo de respuesta me ofrecerá Facebook por cargos inesperados e ilegítimos en mi cuenta o por haber transferido dinero a un perfil falso? ¿Podré recuperar mi dinero? A tener en cuenta, tanto por el consumidor como por el regulador.