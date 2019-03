Consejos para no acabar siendo estafado si buscas empleo

Si las personas desempleadas ya se encuentran en una situación muy dura por falta de ingresos, hay seres ruines que se aprovechan del dinero que tienen ahorrado para lucrarse indiscriminadamente. Los trabajos bien remunerados son como los productos de ocasión, no se anuncian de forma visible y si lo hacen, enseguida vuelan. Si hay un puesto que merezca la pena por sus condiciones ventajosas, siempre habrá alguien que se entere antes que tú. Es imposible detectar al 100% de actividades fraudulentas, ya que cada vez están más especializados y utilizan métodos de engaño más sibilinos. Eso no es excusa para que tomes tus propias precauciones antes de enviar tus datos personales, bancarios o anticipar unos ahorros que no volverás a ver.

Los estafadores cuentan con una gran ventaja, el anonimato. Se inventarán identidades o empresas o se harán pasar por ellas. Si recibes algún mensaje, contacto o ves algún anuncio, ten en cuenta los siguientes consejos:

Este tipo de ofertas se camuflan entre anuncios de empleo de webs especializada o de de segunda mano. Utilizan reclamos atractivos como “ENCUENTRA TRABAJO YA”, “TE FORMAMOS PARA UN PUESTO DE TRABAJO”, "INTERMEDIARIO FINANCIERO CON ALTAS COMISIONES”. En todo caso, da la sensación de que vas a encontrar trabajo rápidamente, que son condiciones muy ventajosas o que tras un curso de preselección específico, impartido por ellos, pasarás a formar parte de su plantilla.

Email de consulta de un ciudadano. | Fuente: Silvia Barrera

En cuanto contactes con ellos, todo serán facilidades y amabilidades . Te mandarán algunas preguntas o cuestionarios, (muchas de ellas son tan cutres que van en el mismo cuerpo del mensaje) simulando que muestran interés por tu perfil. Es la forma que tienen de ganarse tu confianza, evaluar tu situación personal, económica y tu grado de desesperación, básicamente. Su objetivo es ofrecerte una supuesta oferta que te genere aún un mayor interés.

. Te mandarán algunas preguntas o cuestionarios, (muchas de ellas son tan cutres que van en el mismo cuerpo del mensaje) simulando que muestran interés por tu perfil. Es la forma que tienen de ganarse tu confianza, evaluar tu situación personal, económica y tu grado de desesperación, básicamente. Su objetivo es ofrecerte una supuesta oferta que te genere aún un mayor interés. El proceso de selección se hace de forma personal. Algunos otros, ni siquiera, te enviarán cuestionarios. Directamente, te piden datos personales y bancarios. Te suelen exigir una fotocopia del DNI por ambas caras, carnet de conducir, pasaporte, dirección postal, cuenta bancaria y otros datos de filiación necesarios para dar de alta líneas de teléfono, domiciliar recibos o abrir cuentas en webs de juego online. Algunos incluso te pueden llegar a exigir fotos tuyas sujetando el DNI en la mano. Aunque no lo creáis, estas son algunas de las comprobaciones que hacen las casas de juegos para la retirada de dinero. En ningún trabajo real te van a exigir ese tipo de datos ni documentación. Como mucho, los datos personales mínimos para poder contactar contigo, filiación, teléfono, correo y un CV.

Email de consulta de un ciudadano. | Fuente: Silvia Barrera