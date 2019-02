Cinco propósitos tecnológicos que marcarte en 2019

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 14/01/2019

Sabemos que te has propuesto nuevas metas para este año, y también sabemos que es bastante probable que no cumplas ni una sola. Total, algunas son muy útiles y otras... pues quizá no tanto, ¿verdad?

En cualquier caso, te vamos a proponer algunos retos que te van a ser verdaderamente útiles y que, además, te van a ayudar en tu vida digital. Porque en un mundo de infoxicación y en el que el universo digital nos ha invadido el día a día, quizá sea buena idea que pongas un poco de orden para que no te explote la cabeza.

1.- Protege tu ciberseguridad

En serio, llevamos años en los que los hackeos están a la orden del día, y nadie se libra: gobiernos, bancos, grandes compañías, redes sociales, portales que creías invulnerables... Si tienes cierta edad, tenemos clarísimo que alguna de tus cuentas ha sido hackeada. Por eso ya va siendo hora de que soluciones este problema y evites los nuevos.

No se trata de que te vuelvas un paranoico de las contraseñas, pero sí de que tengas un poco de cuidado con ellas. Para ello te recomendamos que uses un gestor de contraseñas. Por ejemplo, LastPass, un servicio gratuito que coge tus contraseñas actuales de varios portales (que son bastante simplonas, reconócelo) y te genera otras nuevas que van cambiando de manera constante. Tranquilo, no tendrás que ir apuntándolas, ya que el mismo programa te dará acceso a tus cuentas mientras va cambiando las contraseñas.

2.- Elimina algunas redes sociales

¿En cuántas redes sociales tienes cuenta? Venga, piénsalo despacio: en muchas. Seguramente en demasiadas, de hecho, y muchas de ellas ni las abres desde hace siglos. Es conveniente que te borres las cuentas de algunas por dos motivos: en primer lugar, porque pueden ser un foco de hackeos; y en segundo, porque si te paras a pensarlo verás que hay algunas redes sociales que a día de hoy, en pleno 2019, ya no te aportan absolutamente nada. No tengas nostalgia: bórralas, sigue con tu vida y a otra cosa.

3.- Filtra tus redes sociales

Vale, has borrado algunas redes sociales, pero aún conservas otras. Párate un segundo a pensar: ¿cuánto tiempo del que pasas en ellas acabas cabreándote? ¿No hay demasiado discurso de odio en tu timeline? ¿No estás harto de ese compañero de instituto al que agragaste a Facebook porque era majo y con el tiempo has descubierto que solo genera odio ideológico? De nuevo, no te agarres a la nostalgia: borra a todos esos contactos que hacen que te enfades cuando estás navegando.

4.- No procrastines en internet

Que levante la mano quien no pierda el tiempo en internet de manera escandalosa. Nadie la levanta, ¿verdad? Pues bien, quizá vaya siendo hora de que intentes ser más productivo cuando estás en internet (o sea, todo el día). Si usas Chrome, te recomendamos Momentum, Wunderlist New Tab y Prioritab, tres extensiones que te avisarán del tiempo perdido que te tiras en según qué webs y cuándo debes parar de procrastinar.

5.- Aprende a programar

Alguna vez lo has pensado, ¿verdad? Quizá por pura curiosidad, pero puede que también planteándote un nuevo futuro profesional. Porque si algo va a hacer falta en las próximas décadas son programadores, con lo que no parece una mala opción laboral de cara al futuro, incluso aunque tu nivel sea mediano.

Si te apetece aprender a programar a tu ritmo, te recomendamos algunas plataformas gratuitas con las que empezar: Scratch, Codeacademy y Freecodecamp. No te vas a convertir en el nuevo CTO de Facebook, pero conseguirás aprender los fundamentos básicos y oye, ¿quién sabe si esto acabará convirtiéndose en tu nueva profesión?