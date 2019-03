Cinco consejos para que no te timen al reservar tus vacaciones en internet

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 10/08/2018

Hace muchos años que las compras online son patrimonio de prácticamente todo el mundo. Ya hemos huido casi del todo de la época de los usuarios temerosos que tienen miedo de que alguien les robe la tarjeta de crédito o que les entre un virus en el ordenador por hacer una compra online. Sin embargo, aún quedan algunos rezagados.

Y los rezagados se encuentran ahora mismo en un paso intermedio: ya confían en internet y saben que en principio es un sitio seguro, pero aún siguen teniendo un pequeño punto de duda que les hace comprar con algún que otro temor. Si eres de esos, te vamos a dar algunas claves para que puedas hacer tus compras o reservas en internet este verano sin miedo de que se vayan a chafar tus vacaciones.

1.- Ojo con los comparadores

En principio, los comparadores son una estupenda alternativa para que puedas ver qué precios hay en unas u otras webs a la hora de decantarte por la opción que más te conviene. Pero ojo, que tampoco son la panacea: el precio que te salga en el comparador no tiene por qué ser el definitivo, e incluso puede que sea superior al de la web oficial del sitio en el que quieres hacer tu compra o tu reserva.

2.- Vigila el precio

Estás en un comparador o incluso en la web del sitio al que vas a ir. Y, caray, menuda oferta acaba de entrarte por los ojos, ¿eh? Sin embargo, ten cuidado en el camino. Desde que selecciones la oferta hasta que la pagues tendrás que dar varios pasos (registrarte, rellenar tus datos, seleccionar opciones extra, escoger forma de pago...) y es bastante probable que, a lo largo de todo ese proceso, el precio haya podido subir. Compruébalo todo bien antes de pagar: si el precio ha subido en un porcentaje asumible, adelante; si ha subido demasiado, intentaban colártela con la oferta (que, como ves, al final no era para tanto).

3.- Url segura

Es uno de los consejos que siempre damos, pero también el más importante. Cuando procedas a hacer el pago, fíjate en la dirección de la web (url) que está situada en la parte superior del navegador. Si es una web segura, esa url no empezará por 'http', sino por 'https'. Si sigues en un 'http', desconfía, ya que puedes estar ante una web insegura.

4.- Tarjeta virtual

Si aún así sigues desconfiando a la hora de pagar online, todos los bancos españoles ofrecen una alternativa muy útil: las tarjetas virtuales, unas tarjetas que puedes crear ad hoc con una numeración distinta y un dinero limitado (el de la compra que vayas a hacer). De este modo, incluso si alguien te roba la tarjeta online, no podrá comprar nada con ella, ya que se habrá quedado sin saldo en cuanto hayas pagado. Si quieres hacerte con una, puedes conseguirla en la web de tu banco en muy pocos minutos.

5.- Sentido común

Es el consejo más evidente, pero conviene no olvidarlo nunca. No te vuelvas loco: estamos en verano y en esta época todos los precios suben, así que si ves un chollazo increíble... quizá sea precisamente eso, increíble, y estés ante un posible timo. Que las ofertas no te cieguen: si algo es demasiado bueno, revísalo antes de reservarlo.