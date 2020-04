Este próximo jueves se celebra un año más el Día del Libro, y dicho sea de paso los que nos llamamos Jorge tenemos doble celebración, con nuestro santo. Centrándonos en la lectura, es evidente que en los últimos años el mercado del libro ha sufrido una importante transformación digital, en la que los libros electrónicos han contado cada vez más con un mayor peso en el mercado. Por supuesto una gran mayoría sigue prefiriendo el libro físico, y el tacto del papel, pero es innegable que el libro electrónico es mucho más práctico en algunas ocasiones, como ahora, en pleno estado de alarma, donde no tenemos que preocuparnos por superficies infectadas. Ahora te contamos cómo disfrutar de un millón de libros electrónicos con Kindle Unlimited, el servicio de “streaming de libros” de la tienda.

Más de un millón de libros gratis durante dos meses

Esa es la oferta que mantiene vigente Amazon sobre su servicio de suscripción de libros. Kindle Unlimited es un método de suscripción en el que podemos acceder a una tarifa plana de libros electrónicos para los lectores de libros de Amazon, los Kindle. Ahora hay una promoción en la cual nos podemos beneficiar de dos meses gratis. Normalmente esta suscripción cuesta 9,99 euros, y ahora podemos disfrutar de los dos meses gratis en un periodo de prueba, a partir del cual pagaríamos la cuota mensual. Eso sí, puedes darte de baja cuando quieras, una vez que te des de alta en el servicio. Disfrutarás de los dos meses gratis, y cuando acabe el periodo de prueba solo podremos acceder reanudando ese pago de 9,99 euros.

Pero si te das de alta hoy, podrás disfrutar de ese millón de libros hasta el próximo 21 de junio, dos meses completos. Eso quiere decir que puedes pasar el Día del libro disfrutando de este millón de libros y durante otros dos meses. Con este servicio de Kindle Unlimited puedes leer los libros no solo en el Kindle, el lector de ebooks, sino también en otros dispositivos como móviles o tabletas Android e iOS. Podríamos describir Kindle Unlimited como el Spotify de los libros, una suerte de tarifa plana en la que no importa cuántos libros leamos, si todos forman parte de esta colección. Lógicamente no vas a encontrar los últimos lanzamientos de los principales autores, así como los Best Seller del momento.

Pero lógicamente entre un millón de títulos es evidente que siempre vamos a encontrar algo de nuestro gusto, adaptado a nuestras necesidades en todo momento. Para darse de alta no hay más que entrar en la página de Amazon Kindle Unlimited y darnos de alta en el servicio. Tendrás que introducir los datos de tu tarjeta bancaria, para que pasen por ella el pago de la cuota al final de cada mes, cosa que evidentemente no ocurrirá durante el periodo de prueba. Por tanto una buena forma de disfrutar del Día del Libro puede ser acceder a una cantidad ingente de libros, que lógicamente será imposible que te leas en un par de meses.