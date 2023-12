La canción perfecta para probar el sonido de tus auriculares nuevos

Si te regalan unos auriculares o unos altavoces nuevos por Navidad, hay una prueba precisa que te ayudará a detectar la calidad del sonido que emiten y así poder obtener una buena idea con claridad de la calidad de tus dispositivos.

Para probar el sonido de nuestros auriculares o altavoces, necesitamos una canción que nos permita evaluar la calidad del sonido de una manera objetiva. Una canción bien elegida cubrirá un amplio rango de frecuencias, desde los graves profundos hasta los agudos cristalinos. También debe estar bien grabada y mezclada, para que podamos escuchar los detalles de la música.

Auriculares de transmisión ósea | TecnoXplora

Si usamos una canción que no sea adecuada para probar el sonido, es posible que no podamos escuchar los defectos en el equipo de audio. Por ejemplo, si una canción no tiene muchos graves, no podremos evaluar la calidad de los graves del dispositivo.

Existe una canción que desvela si ese dispositivo es bueno o malo, y el motivo se esconde en las frecuencias de audio. Se trata de Fast Car, de Tracy Chapman. Esta canción fue elegida por Sean Olive, un investigador de sonido de Harman International Industries, que ha estado utilizando esta canción para probar equipos de audio durante más de 35 años.

La razón por la que es la mejor forma de hacer el test de nuestros auriculares es porque contiene todas las frecuencias de audio que el oído humano es capaz de percibir. El espectro de audio que escuchamos va desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. Esto significa que podrás escuchar todos los detalles de la música, desde los graves profundos del bajo hasta los agudos cristalinos de la voz de Tracy Chapman. Por encima de ese valor están los ultrasonidos, pero nuestro oído no los percibe.

Auriculares | PIXABAY

Los sonidos graves son los más cercanos a 20 hercios, y cuanto más agudos, más cercanos a 20 kilohercios. Esta canción contiene sonido en todas las frecuencias intermedias, por lo que es perfecta para comprobar si hay alguna que no reproduzca de forma correcta. Puede que tenga demasiada potencia en los graves, lo que hace que las voces pasan desapercibidas. Puede que no transmita bien los agudos, y las voces sonarán más planas.

El ruido rosa es otro sonido que emite en todas las bandas de frecuencia. Se utiliza a menudo para probar equipos de audio, ya que es una forma de evaluar la respuesta de frecuencia del equipo. Sin embargo, probar unos auriculares con este ruido no es tan agradable como ponerse una canción. Esto se debe a que el ruido rosa no tiene ningún contenido musical. No tiene melodía, ritmo o armonía. Por lo tanto, puede resultar aburrido o incluso molesto escucharlo durante un período de tiempo prolongado.

Al reproducir todos estos aspectos de la música de manera clara y nítida, puedes estar seguro de que tienen una buena calidad de sonido.

Si escuchas "Fast Car" y estás satisfecho con el sonido de tus auriculares o altavoces, entonces estás listo para disfrutar de tu música favorita.