Calendario de Google: así podrás evitar el SPAM a partir de ahora

Los calendarios en la nube son sin duda uno de los mejores inventos que nos ha traído la tecnología moderna y todo lo relacionado con la computación en la nube. Y es que con estos calendarios es más fácil que nunca tener nuestros eventos sincronizados en un mismo lugar, pero en multitud de dispositivos diferentes, y sobre todo sincronizarse con los eventos de otras personas. En algunas ocasiones este tipo de calendarios online han sido utilizados por los hackers para enviarnos SPAM, y por esa razón la funcionalidad que introduce ahora Google nos parece sobresaliente.

Nueva función para evitar SPAM

Lo que ahora ha estrenado Google, y que ha anunciado a través de su blog del calendario, es una funcionalidad que previene de que alguien desconocido nos pueda enviar SPAM a través de esta aplicación online. Pues bien, esta nueva funcionalidad básicamente limita las posibilidades de terceros para enviarnos una cita fraudulenta, en la que se puedan introducir archivos con SPAM o malware. Para ello se ha añadido una característica adicional a la configuración de la aplicación.

Novedades en el calendario de Google | Google

Básicamente dentro estos ajustes, encontraremos ahora una nueva función en los eventos de calendario. Esta nos permite ahora elegir si queremos que las invitaciones que lleguen a nuestro calendario sean añadidas de forma automática o no. Ya que ahora podemos elegir que solo se añadan al calendario las invitaciones a eventos recibidas de remitentes conocidos, o lo que es lo mismo, que solo nos podrán enviar este tipo de invitaciones a eventos otras personas que nosotros tengamos añadidas como contactos en el calendario o en nuestra cuenta de Google.

Novedades en el calendario de Google | Google

Todas aquellas que no provengan de estas fuentes serán bloqueadas o ignoradas directamente. De esta forma lo que se consigue es evitar de raíz que alguien desconocido pueda mandarnos una invitación a un evento aunque no nos conozca y no lo tengamos entre los contactos. Y es que lo normal es que la persona que nos invite al menos sea alguien conocido.

Una manera más de infectar nuestros dispositivos

Y es que no hay que subestimar este tipo de fraude en nuestros dispositivos. Ya que son muchos los casos que se reportan todos los años, donde se utilizan los eventos de calendario para infectar a otros usuarios. Es un método sencillo, ya que si recibimos una invitación que tiene como adjunto una URL que lleva a un software malicioso, es posible que sin darnos cuenta terminemos entrando en ella y descargándola.

De ahí que Google, sabiendo cómo funcionan los hackers en este caso, hayan añadido esta excepción al calendario, que limita mucho la interacción con invitaciones de eventos de personas que no conozcamos. De momento nosotros no hemos podido ver esta nueva funcionalidad en nuestras cuentas del calendario de Google, pero según los de Mountain View es algo que lleva disponible desde este 20 de julio, por lo que entendemos se irá extendiendo poco a poco por regiones. O simplemente es un cambio de servidor que veremos cuando tengamos la fortuna de poder coincidir con ese cambio, básicamente cuando le apetezca a Google.