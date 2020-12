Caída masiva de Google, han dejado de funcionar Gmail, YouTube, Fotos y otras apps

Actualizado: los servicios de Google han vuelto a funcionar con normalidad tras apenas una hora de caída. Ha vuelto poco a poco, de la misma manera que se había ido, porque la realidad es que ha habido muchos usuarios que no han sufrido estos problemas. En cualquier caso todo debería funcionarte ya correctamente, y no deberías tener problemas en utilizar las apps de Google y sus diferentes servicios con normalidad.

Lo que nos faltaba en este 2020, en plena pandemia de COVID-19, se cae Google. Y lo decimos con ironía, ya que ojalá todo el problema de este año hubiera sido este y no los miles de muertos por el virus. Si estás teniendo problemas al utilizar alguna de las clásicas apps de Google, no estás solo, porque el gigante de la gran G está teniendo problemas generalizados en diferentes webs y aplicaciones. Eso es al menos lo que se están comprobando un gran número de usuarios que se ven contrariados al intentar utilizar los servicios de Google en diferentes plataformas. Unos errores que si bien no tienen una apariencia común, sí que se están dejando notar de diferentes formas.

¿Qué está pasando?

Desde hace unos minutos los usuarios de los servicios de Google están viendo cómo estos funcionan de una manera errática y extraña. En algunos casos no cargan las páginas del buscador con los resultados. En el caso de Gmail no se reciben los correos, ni tampoco se envían. YouTube no carga los vídeos. En definitiva, todo lo que puede hacernos pensar de que se trata de un fallo sistémico en el corazón de Google. En algunos de los casos se muestran pantallas de error, como cuando no se puede cargar un contenido por haber un fallo de comunicación o conexión.

Error al cargar Google Fotos | Tecnoxplora

También hemos visto algunos “banner” en los que aparece el mensaje de que no se pueden cargar nuestras aplicaciones. Un reflejo claro de lo que está pasando actualmente. No hay ninguna comunicación de Google, pero es evidente que algo pasa y así lo damos ya por hecho. Mientras tanto hemos tirado de algunas herramientas para saber cuál es el alcance de la caída de Google, algo que a grandes rasgos se puede conocer en “Down detector”. Según este mapa de calor, los principales problemas se están daño en Reino Unido e Italia. Aunque también se pueden apreciar problemas en España.

Incidencia de los los problemas de Google en Europa | Down Detector

Quizás sea la explicación de que mientras unos usuarios no son capaces de acceder a los servicios de Google, otros muchos no están teniendo problemas. Por lo que parece que nunca mejor dicho, el problema va por barrios. Sobre qué hacer en estos casos, no nos queda otra alternativa que esperar la evolución de los acontecimientos y confiar en que sea una caída limitada en el tiempo, con un impacto limitado también en nuestras tareas cotidianas. No es raro que ocurran este tipo de cosas, pero en el caso de Google no solemos estar acostumbrados a caídas tan masivas de varios de sus servicios a la vez.