El drama de la basura electrónica

Cada vez generamos más y más residuos electrónicos. Aunque las instituciones tratan de poner remedio a la obsolescencia programada para que los fabricantes diseñen sus productos tecnológicos con una esperanza de vida superior a los dos o tres años, aún vemos como nuestros smartphones, ordenadores o incluso frigoríficos no logran resistir al temido paso del tiempo y tenemos que reemplazarlos mucho antes de lo que nos gustaría.

CASI 42 TONELADAS DE BASURA

La cantidad de basura tecnológica generada ha superado todos los récords. Según un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas, en 2014 se generaron 41,8 millones de toneladas de residuos electrónicos. Además, este tipo de desechos se incrementa cada año en torno al 3 y 5%, como apunta un reciente estudio que han realizado de forma conjunta investigadores de la Universidad de Sheffield, de la Politécnica de Milán y de la Universidad de L’Aquila.

Esta investigación, además, analiza esta situación desde una perspectiva mucho más amplia y señala un aspecto que hasta ahora no se había abordado. No se trata solo del deterioro que sufre el medio ambiente a causa de estos desechos, sino también de la importante fuente de ingresos que no estamos sabiendo aprovechar.

BENEFICIOS DEL RECICLAJE

Lo que proponen es avanzar hacia un reciclaje que permita sacar mucho más partido a los componentes que se encuentran en los teléfonos móviles, las tabletas, los ordenadores, los monitores o los discos duros. Si se hubiera hecho así, según sus cálculos, en 2014 el reciclaje podría haber generado 2.150 millones de euros. En 2020, podrían llegar a superar los 3.600 millones de euros.

Unas cantidades que se podrían alcanzar con la recuperación de ciertos materiales valiosos que se encuentran en hasta 14 dispositivos que habitualmente utilizamos. El trabajo apunta que la recuperación y reutilización del oro, del platino o de ciertos plásticos de alta tecnología que se encuentran en los teléfonos y las tabletas podría suponer una importante fuente de ingresos.

Sin embargo, como indica la investigación, la mayor parte de los todos estos materiales, en lugar de viajar a las plantas de reciclaje, se envían de forma ilegal a países en vías de desarrollo donde se acumulan.

CEMENTARIOS DE CHATARRA

Ya sea bajo la categoría de ayuda humanitaria o bien como productos que pueden ser todavía aprovechados, casi el 50% de los residuos eléctricos y electrónicos se acumulan en cementerios de chatarra en las zonas más desfavorecidas del planeta, de quienes viven allí y su entorno natural.

Con cada vez más dispositivos tecnológicos a nuestro alcance y un mercado que parece no tener techo (por ahora), esta investigación trata de ofrecer datos fehacientes para concienciar al sector de la necesidad de adoptar este tipo de medidas lo antes posible.

Para ello, resulta fundamental que las firmas tecnológicas y los centros de reciclaje cooperen para que los materiales que puedan ser reciclados se incluyan en los dispositivos y estos se puedan recuperar de forma efectiva.