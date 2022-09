Buenas prácticas para una vuelta al cole cibersegura

En los próximos días dará comienzo el curso escolar, comienza la cuenta atrás para tener todo listo y preparado para el primer día de clase. Además del material escolar y libros también van a hacer uso de ordenadores y nuevas tecnologías como apoyo a sus estudios y estos también necesitan de cierta preparación. Por lo que no está de más comprobar que todo funciona correctamente y de forma segura, siguiendo estos sencillos consejos.

Consejos para una vuelta al cole segura

La seguridad y privacidad de nuestros datos se han convertido en factores de gran importancia, por lo que comenzar el curso escolar en las mejores condiciones será nuestro objetivo. A diario recibimos multitud de email y mensajes que pueden contener phishing, ramsonware o cualquier otro tipo de intento de ciberataque, por lo que debemos estar muy atentos para no caer en el engaño y ponernos en peligro por lo que es muy importante seguir una serie de recomendaciones para no ponernos en peligro. Por lo que antes de utilizar nuestros equipos con fines educativos, debemos poner especial interés en algunos de estos puntos.

Comenzaremos actualizando el sistema operativo y las aplicaciones de las que vayamos a hacer uso. Comprobar que disponemos de las últimas versiones actualizadas es muy importante en estas, además de las novedades que puedan incluir, a menudo incluyen parches de seguridad que solucionan problemas de vulnerabilidad ya conocidos. Dando solución a posibles problemas de seguridad. Realizar copias de seguridad de forma periódica es muy importante, en el caso de ser atacados por cualquier tipo de malware, tendremos un punto de partida para restaurar nuestros archivos. De este modo no perderemos la información. En el caso de los padres, es importante el uso de aplicaciones de control parental en los dispositivos de los que van hacer uso los más pequeños. De este modo se evitarán sorpresas y sabrán en todo momento el uso que están haciendo del dispositivo.

Si queremos preservar nuestra privacidad en todo momento, es recomendable no hacer uso de dispositivos desconocidos como teléfonos inteligentes, ordenadores o tabletas. Iniciar sesión en dispositivos de los que no disponemos de información y no podemos garantizar que estén conectados a redes seguras o no estén infectados por cualquier tipo de virus. Y por supuesto, evitar siempre que sea posible compartir información de tipo personal a través de medios poco fiables, como pueden ser correos electrónicos con mala gramática, frases genéricas que puedan ser sospechosas. Antes de contestar a estos con la información requerida, debemos comprobar el remitente. Si nos parece poco fiable utilizar otro medio de comunicación con el solicitante y comprobar que se trata de una solicitud real.

Toda precaución es poco por lo que nunca debemos dejar nuestros dispositivos desbloqueados y sin vigilancia y por supuesto usar contraseñas seguras que nos ayuden a mantener a salvo toda nuestra información. Estas deben contener todo tipo de caracteres, mayúsculas y minúsculas, números y otro tipo de símbolos que nos sean fáciles de recordar, pero a su vez difícil de descifrar. Así como renovar y cambiarlas de forma periódica. Aunque es importante prevenir también lo es en mayor medida educar a nuestros hijos en el uso de Internet y las nuevas tecnologías. Y enseñarlos a hacer uso de estas de forma totalmente segura.

