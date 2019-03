Boodigo, el Google del porno

Sabemos que tú no ves porno, pero, ¿y si lo vieras? Que sí, que sí, que ya sabemos que no lo ves, pero imaginemos, aunque solo sea por un segundo (fíjate tú qué cosa más loca), que fueses un usuario que consume porno en internet de manera habitual.

Lo cierto es que a veces consumir porno no es tan sencillo ni tan seguro (por lo que nos han contado). Porque sí, hay muchas páginas que tienen porno gratis, pero tienen publicidad intrusiva, malware, banners gigantescos que te hacen pinchar en lo que no quieres, corres el peligro incluso de que se te instale algún programa peligroso... ¿No sería maravilloso que pudiese haber una plataforma para buscar porno de manera segura?

Boodigo: el Google (seguro) de los contenidos pornográficos

Pues la hay, y la ha desarrollado Colin Rowntree, un director y productor de cine porno que un buen día pensó que quizá habría que hacer algo para que el cine porno, además de estar disponible para todo el mundo, también fuese seguro.

Porque buscar porno a veces no es tan sencillo como puede parecer. Vale que hay portales específicos (Youporn, Pornotube...), pero también existen muchas otras plataformas que, a pesar de haber nacido de manera neutral, han acabado acumulando una ingente cantidad de contenido pornográfico que, por suerte o por desgracia, está empezando a ser eliminado por parte de los prestadores del contenido (es el caso, sin ir más lejos, de Tumblr).

En este contexto es nació Boodigo, un buscador que se encarga de rastrear todo el contenido pornográfico de internet para traértelo de manera ordenada y, sobre todo, segura.

Contenido “legal y seguro”

Según el propio Rowntree, el punto fuerte de Boodigo es que siempre ofrece material “legal y seguro” ¿Qué queremos decir con esto? Que, si accedes a las webs que enlaza este buscador, puedes estar seguro de que no habrá publicidad peligrosa ni nadie se aprovechará de tu onanista ímpetu para hacerte pinchar en la descarga de algún programa que ponga en peligro la seguridad de tu ordenador.

Además, en Boodigo aseguran que la conexión es tan segura que el buscador no recopila ningún tipo de datos de sus usuarios: ni la IP, ni la localización, ni el historial de cada búsqueda que se ha hecho... Por lo que a los usuarios respecta, Boodigo se presenta como un servicio seguro y confidencial para dar rienda suelta a esas tardes en las que te sientes visceralmente ocioso.

Y claro, si vas a montar un buscador, ¿cómo no te vas a rodear de los mejores profesionales para ello? Eso mismo pensó el bueno de Rowntree, que para montar su 'Google del porno' se rodeó de un grupo de ingenieros y programadores en el que se encontraban nada menos que cinco extrabajadores de Google.

Por el momento, además, Boodigo no muestra ningún tipo de publicidad, aunque esta no tardará en aparecer. Eso sí, según su fundador, será publicidad no molesta ni intrusiva.