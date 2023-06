La IA de Bard ahora puede saber dónde te ubicas

Podríamos decir que estamos asistiendo al alumbramiento de una nueva era tecnológica que pocos saben cómo puede terminar. Lo que es evidente es que estamos en medio de ese fragor donde los próximos meses y años las grandes tecnológicas van colocarse en situaciones de mayor o menor privilegio en el mercado en base a las funcionalidades que vayan añadiendo en el corto plazo. Ahora conocemos otra interesante novedad que está implementando Bard, la IA de Google, para que su uso sea incluso más preciso de lo que lo ha sido hasta ahora, todo ello gracias a la ubicación.

Bard va a saber dónde estás, ¿es necesario?

Como sabéis Bard ya es una realidad en casi 200 países de todo el planeta, pero no de la Unión Europea. Por tanto, nos toca asistir desde la barrera a la evolución de esta inteligencia artificial, que poco a poco va introduciendo interesantes novedades. Es el caso de la que acabamos de conocer ahora, y que ha comunicado Google en el diario de actualizaciones de su Bard. Concretamente en esta ocasión han desvelado que ya es posible configurar la experiencia de uso para que sepa en todo momento en qué lugar nos encontramos, la ubicación exacta.

Novedades de Bard | Google

Esto, que podría tomarse como una intromisión en nuestra privacidad, en realidad tiene una explicación más común, y es que con esta ubicación activa y con acceso por parte de la IA, será posible brindarnos respuestas e información más útil, ya que tendrá en cuenta el lugar donde nos encontramos y todo aquello que tenemos cerca. Por eso puede ser algo bastante interesante activar la ubicación para interactuar con ella. Según Google todo esto se podrá gestionar desde los propios ajustes dentro de la configuración de ubicación de nuestra cuenta de Google, donde podremos permitir o no el acceso a esta.

Hay que recordar que no pasará nada si no le damos permiso, se podrá seguir hablando con Bard habitualmente como hasta ahora, con la diferencia de que los resultados como decíamos no serán tan precisos como cabría esperar. No obstante, es algo a tener en cuenta si no queremos que nuestra información se pueda mezclar con los lugares que hemos visitado previamente. De momento para usar Bard necesitamos algunos trucos si lo queremos hacer desde España.

Será necesario activar una VPN con la ubicación de un país donde sí esté disponible Bard, o de lo contrario nos pasará como en España, donde nada de esto está disponible por las restricciones a la privacidad que ha impuesto la Unión Europea a las tecnológicas. Y más que va a poner con la nueva legislación que está en marcha de cara a los próximos meses, con un nuevo marco legal donde las inteligencias artificiales estén más reguladas y no se descontrolen fácilmente, algo especialmente necesario en unos días donde estamos conociendo inquietantes informaciones sobre las catastróficas consecuencias que podría tener la Inteligencia Artificial en la sociedad.