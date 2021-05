Así puedes dejar de recibir llamadas de Zoom si no estás en casa

Debido al teletrabajo, poner límites entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo puede ser un poco complicado. Los emails no dejan de entrar y las llamadas de la oficina pueden hacer que la cabeza piense en cosas que hay que hacer para el trabajo mientras se está en el tiempo de desconexión. Por ello, Google ha creado una función para no recibir llamadas mientras no te encuentras en casa y poder disfrutar del tiempo libre al máximo. En el vídeo puedes ver cómo funciona y cómo activarla.

Zoom ha sido una de las aplicaciones que más se ha utilizado durante el año 2020. Se han sustituido las salas de reuniones situadas en las oficinas por reuniones online desde casa. Al ser una de las plataformas más usadas desde casa, se han creado varios trucos para guardar la privacidad del hogar. Por ejemplo, se pueden poner fondos creados por IKEA para que no se muestre el espacio personal.

Además, Zoom ha desarrollado la opción de generar subtítulos en tiempo real. Esta función irá llegando de manera progresiva a la plataforma para los usuarios con el plan gratuito. Si el usuario quiere beneficiarse puede activar la funcionalidad y podrá empezar a utilizarla desde ya. De la misma forma, Zoom ha desarrollado la capacidad de eliminar a los usuarios que no están invitados a las reuniones, convirtiéndose en una plataforma más segura.

En el vídeo puedes ver cómo activar la última función de esta red de videollamadas gestionada por Google.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Zoom: cómo tomar notas y crear clips de vídeo durante una videollamada