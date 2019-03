Aprende cómo configurar el pago con bitcoin en tu e-commerce

Es la divisa de moda y todos quieren tener que ver algo con ella. Tanto bitcoin como otras criptomonedas fueron la sensación de 2017 y amenazan con seguir siéndolo en 2018. Y no sólo en el terreno de la mera especulación, sino también en su uso diario por parte de consumidores de todo tipo.

Así las cosas, si tienes un e-commerce y te estás planteando aceptar bitcoin como moneda de pago de tus productos, aquí van algunas herramientas que pueden ayudarte.

Las herramientas

Si tu portal de comercio electrónico ha sido desarrollado desde cero y tiene cierta complejidad técnica, puedes implementar varias herramientas para aceptar bitcoins. Entre ellas se encuentran BitGo o BitPay, con las que puedes dar los primeros pasos. Para los monederos y transferencias, tu mejor opción seguramente sea Coinbase.

Si por el contrario has partido de una tecnología adaptada a los portales de comercio electrónico, también tienes alternativas. Si usas Prestashop, la propia herramienta tiene una extensión para aceptar bitcoins, si habías optado por Magento te recomendamos BitPay para Magento y si partes de un WooCommerce deberías echarle un ojo a Bitcoin Way.

Ventajas y desventajas de aceptar bitcoin

Pero el debate no queda aquí, debes hacerte otra pregunta: ¿es bueno que empieces a aceptar criptomonedas o tiene alguna desventaja? Como en todo, el debate siempre tiene dos caras bien diferenciadas.

1. Más abierto. La imagen de tu e-commerce no podrá ser mejor en lo que a tecnología se refiere. Si instalas un método de pago con bitcoin te abrirás a un sector de usuarios muy pequeño, la verdad, pero tu portal trasladará una imagen de apertura a nuevas tendencias tecnológicas.

2. No pueden rechazarse. Seguro que alguna vez has hecho un cargo a la tarjeta de crédito de un usuario que ha comprado en tu web y su banco lo ha rechazado por no tener dinero o cualquier otro motivo. Salvo cosa rara, eso con bitcoins no debería pasar.

3. No hay comisiones. Si estás harto de que PayPal o las plataformas de tarjetas de crédito te cobren una comisión excesiva en tu pasarela de pago, estás de enhorabuena: con este método no habrá comisiones de ningún tipo

Pero no todo va a ser positivo, porque también existe la cara negativa de la película.

1. Volatilidad. Ten en cuenta que bitcoin y otras criptomonedas tienen una volatilidad de infarto. Si las aceptas como divisa de pago, tendrás que aceptar que su valor pueda subir por los aires... o derrumbarse por completo.

2. Complejidad técnica. Habilitar un sistema de pago con bitcoins no es sencillo. Puedes recurrir a herramientas como las que hemos descrito antes, pero siempre será más complejo técnicamente que usar una pasarela de pago de las habituales.

3. No guardas datos. Lo mejor de las criptomonedas es que no dejan rastro y son anónimas, lo cual puede ser una mala noticia si sueles recopilar datos en los marcos que fija la Ley. Ten eso también en cuenta.