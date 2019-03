Apple presenta Apple TV+ para competir contra Netflix y monta también un kiosko virtual de pago

Apple se pasa a los contenidos. Siguiendo con la tendencia actual de mercado, Apple ha presentado sus nuevas plataformas de pago para ver contenido audiovisual en streaming y para leer contenidos de calidad. En el caso del primer producto, se trata de un claro torpedo a la línea de flotación de Netflix, que ahora verá cómo le surge un importante competidor a nivel mundial.

Renovación de Apple TV y lanzamiento de Apple TV+

Apple ha anunciado la nueva app Apple TV y los canales de Apple TV, que estarán disponibles en mayo de 2019. Esta nueva Apple TV "reúne las distintas formas de ver y descubrir películas, series, deportes, noticias y muchos más contenidos en una única app para iPhone, iPad, Apple TV, Mac, televisores inteligentes y dispositivos de streaming", como han explicado desde Apple. Al suscribirse, los usuarios podrán disfrutar de los nuevos canales de Apple TV —pagando únicamente los servicios que deseen, como HBO, SHOWTIME y Starz.

Por otro lado, Apple ha enseñado un avance de lo que será Apple TV+, su apuesta por los contenidos propios y en los que estarán trabajando, entre otros, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Reese Whiterspoon y Oprah Winfrey, cuyos contenidos irán llegando paulatinamente a la oferta de Apple.

Es ahí precisamente donde radica una de las principales ventajas del sistema que ha propuesto Apple: la producción propia. Hoy por hoy ya se están creando más de 30 contenidos originales con una inversión estimada de 3000 millones de dólares y entre las que se encuentran “Fundación”, “See”, con Jason Momoa y Alfre Woodard, “For All Mankind”, “Morning Talk Show” o “Amazing Stories”.

Apple TV+ | Apple

Para llevar a cabo el plan de Apple de estar en todos los hogares, llegarán a acuerdos con múltiples fabricantes de televisiones inteligentes y, por supuesto, utilizarán todos los dispositivos de Apple ya distribuidos por todo el planeta.

En cuanto al precio y la disponibilidad de Apple TV+ serán toda una incógnita hasta otoño, ya que Apple ha presentado hoy un aperitivo de lo que será este servicio, pero no ha desvelado nada en la Keynote de este lunes.

¿Y Netflix, dónde queda con todo esto? Por el momento, Netflix, a través de su consejero delegado, Reed Hastings, ya ha anunciado que no va a entrar en el sistema de Apple porque quiere que la gente vea sus contenidos dentro de su plataforma, lo cual, en cierto modo, no parece descabellado: si han invertido tantos millones de dólares en posicionarse no sería lógico acabar bajo el paraguas y la interfaz de la marca de Apple y compartir beneficios con ellos (de momento).

Apple News+ y Apple Arcade

Otra de las novedades que ha presentado Apple ha sido Apple News+, el servicio de suscripción a más de 300 revistas y periódicos por el 9.99 dólares al mes (el primer mes gratis). Entre estas revistas se incluyen las del grupo Vox Media, que incluyen The Verge o Recode, entre otras, Time, Vogue, Popular Science, The New Yorker, Fortune y, en el apartado de los periódicos, el principal medio es The Wall Street Journal, que ya lo había anunciado hace unos días junto con una ampliación de su plantilla para dar servicio a la demanda que estiman tendrán con Apple News+. Por cierto, según Apple, no sabrán en ningún momento lo que lees ni tampoco darán datos sobre tus gustos a los anunciantes.

Estará disponible desde ya mismo en Estados Unidos, Canadá y Francia y, a lo largo de 2019, en Reino Unido y en Australia. Sin noticias de España.

Apple News | Apple

Además, Apple también ha dejado ver lo que será otro de sus servicios relacionado, esta vez, con los videojuegos: Apple Arcade. De una manera muy similar a la plataforma Google Stadia que fue presentada hace unos días, se podrá jugar desde los dispositivos de Apple a un gran número de videojuegos mediante el pago de una cuota mensual que no ha sido desvelada.

Esta plataforma tendrá juegos de desarrolladores como Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman y ustwo, aunque se quedan fuera títulos como Fortnite y todos aquellos freemium que requieran compras dentro del propio juego. No estará disponible hasta otoño de 2019. No obstante, han anunciado que desarrollarán 100 juegos exclusivos para el iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

Apple Arcade | Apple

¿Cómo pagar todo esto? Con una tarjeta: Apple Card

Aunque Apple se encarga de que todos sus clientes dejen sus datos de tarjetas bancarias dentro de su sistema para poder hacer compras dentro de la App Store, la compañía de Cupertino ha llegado a un acuerdo con Goldman Sachs y Mastercard para emitir una tarjeta de débito y crédito física.

Como ya anunciamos aquí, “la novedad sería que podríamos gestionar el saldo de la cuenta bancaria directamente desde Wallet, además de poder establecer objetivos de ahorro y límites de gasto”. Además, gracias al sistema de recompensas de Apple Card, mediante Apple Cash te darán un 2% del dinero que gastes para que lo puedas volver a utilizar y, tal y como han anunciado, no tendrá ningún tipo de comisión.

¿Y todo esto para qué, Apple?

Es obvio: el ritmo de ventas de iPhones, Macs o iPads ya no es el que era hace unos años, cuando se batían constantemente los récords de ventas. Apple se encuentra ahora en un nuevo paradigma en el que el hardware está perdiendo protagonismo frente a los servicios adicionales, se consuman donde se consuman, y es en ese terreno, el de los contenidos, donde están hoy por hoy los usuarios.

Netflix lo ha demostrado durante años, convirtiéndose en la compañía líder de los contenidos audiovisuales, en parte por falta de competencia, y ahora las grandes están moviendo ficha para hacerse con su parte del pastel. Lo hemos visto con Apple y lo vamos a ver con Disney muy pronto. Los tiempos han cambiado, y dentro del imperio de los dólares de Apple lo saben muy bien: o renovarse para seguir creciendo o agotar el mercado con más hardware.