Apple lo confirma: las nuevas políticas 'antiseguimiento' de iOS serán globales, ¿cómo nos afectarán?

Nuestros móviles se han convertido en un auténtico centro de datos donde los usuarios van almacenando su actividad sin apenas darse cuenta. Luego llegan empresas que tienen su negocio en analizar, procesar y vender esa información a terceros y, de ahí, nos llegan las publicidades personalizadas y servicios que nos venden como "afines" a nuestras necesidades. Que es una bonita forma de decirnos que conocen perfectamente qué, cómo, cuándo y dónde vamos a hacer la siguiente compra.

Ese panorama de empresas recopilando información y datos personales ha tenido una época de adaptación pero, ahora mismo, muchos usuarios reclaman ya medidas urgentes para poner fin a este minado permanente, bien a través de una legislación más restrictiva, bien a través de compañías tecnológicas que tienen en su mano cerrar el grifo de los que abusan. Y Apple, de momento, parece ser la primera que ha tomado ese camino.

Las medidas de transparencia que tenían que haberse puesto en marcha en septiembre del año pasado con iOS 14, buscan precisamente poner en la mano de los usuarios la posibilidad de cortar ese seguimiento que hacen algunas aplicaciones de su actividad. No ya solo sus datos personales, sino qué aplicaciones utiliza, a dónde va, qué busca en internet e incluso la lista de contactos, para tejer mejor las relaciones que nos unen con otras personas.

Serán medidas globales que llegarán al mismo tiempo

Apple, ante la inminente llegada de estos importantes cambios, ha emitido un comunicado en el que viene a confirmar que no habrá excepciones y que estas medidas afectarán de forma global a todos sus dispositivos. Da igual en el rincón del planeta en el que nos encontremos, que podremos desactivar ese seguimiento permanente para evitar la recopilación de ciertos datos del terminal.

Según Apple, la ATT (transparencia en el seguimiento de aplicaciones) es "multifacética", por lo que mostrará a los usuarios un cuadro de diálogo por el que solicitará permisos expresos para permitir a una app recoger datos de lo que se conoce como identificador IDFA. Es gracias a estos que las redes publicitarias son capaces de trackear nuestro dispositivo a lo largo de toda una serie de eventos que van recogiendo.

Ese IDFA, que es único y exclusivo de nuestro terminal, es el que va marcando a esas empresas el camino que seguimos para conocer qué, cómo, cuándo y dónde hacemos las cosas. Es esa pequeña e imperceptible variación en nuestro comportamiento a lo largo del tiempo lo que interesa de verdad a una compañía que, cuando ofrece sus servicios de publicidad, conoce cada detalle de lo que vamos a necesitar.

Mark Zuckerberg F8 2018 Keynote_643x397 | Economía Digital

Este cambio en la obligatoriedad de pedir permiso para realizar este seguimiento no se quedará solo ahí. Apple también va a apretar las tuercas a los desarrolladores exigiendo este tipo de control cuando apruebe las nuevas apps o sus actualizaciones. De esta manera, los desarrolladores no podrán colar de forma subrepticia pequeños atajos para seguir recopilando información sin pasar por el OK de Apple y de los usuarios, algo que podría costarles su expulsión permanente de la App Store.

Facebook, una de las principales afectadas, ya ha empezado a tomar medidas a través de una campaña de notificaciones defendiendo su modelo de negocio, en un intento por conseguir la aceptación de los usuarios incluso antes de que se ponga en marcha esta ATT. Sea como fuere, quedan semanas de muchos movimientos alrededor de una medida que, sin duda, nos permitirá a los usuarios recuperar parte del control perdido sobre nuestra privacidad en los últimos años.