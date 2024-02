Apple se carga las apps web progresivas de sus iPhone, ¿qué significa?

Seguramente alguna vez os habréis encontrado tanto en el PC como en el móvil algunas páginas web que se puede anclar a la página de inicio para que puedan ser utilizadas como si fueran una app más. Algo que lleva años entre nosotros, y que sin duda nos permite disfrutar de algunas plataformas de manera más sencilla y sobre todo ocupando menos espacio en el terminal. Pues bien, los usuarios de iPhone que se hayan acostumbrado tanto a crear estas apps como a disfrutarlas, tienen un problema, ya que Apple, de manera totalmente consciente, ha decidido eliminarlas de iOS, por lo que ya no será posible anclarlas al inicio del teléfono.

¿Qué ha pasado?

Con la llegada de iOS 17.4 muchos pensaron que el hecho de que las webs no se pudieran instalar en el teléfono era algo coyuntural y puntual, y que por tanto podría tratarse simplemente de un fallo. Pero los peores temores se han consumado, y ha sido la propia Apple la que ha confirmado que las aplicaciones web progresivas, conocidas como PWA, dejarán de estar disponibles cuando esta versión llegue estable a todos los iPhone, ya que actualmente se encuentra en fase beta.

Y Apple no lo ha hecho porque le apetezca restar funcionalidades a su iPhone, sino como tantas otras cosas últimamente, por simple necesidad. Este cambio respecto de las PWA se va a producir solo en Europa, y si habéis estado siguiendo recientemente la actualidad relacionada con los de Cupertino, podréis imaginaros que es consecuencia de la DMA, la nueva Ley de Mercados Digitales promulgada por la Unión Europea.

Esta ley busca sobre todo evitar la formación de monopolios en los mercados digitales, y abortar cualquier actitud por parte de las tecnológicas que pueda ser tachada como tal. En este caso Apple ha decidido cortar por lo sano y no asumir riesgos manteniendo estas aplicaciones web progesivas en iOS. Por lo que explica la compañía, el trabajo para adaptar iOS a las apliucacioes web progresivas de otros navegadores en iOS, hacen directamente recomendable que lo mejor sea dejar de ofrecer este servicio.

Estas leyes obligan ahora a las tecnológicas a abrir sus ecosistemas para otras compañías, que hasta ahora no han tenido acceso a determinadas plataformas, y en el caso de no hacerlo, a que no haya una posición de privilegio, en este caso de Apple, en la distribución de estas apps progresivas. Y la realidad es que hasta ahora esta función solo ha sido compatible con su navegador Safari. Al obligar la nueva Ley a que estas apps sean compatibles también con el resto de navegadores, Apple corta por lo sano e iguala las cosas por debajo, directametne privando incluso a su navegador de esta posibilidad.

Por tanto no tendremos más apps web progresivas en los iPhone europeos con iOS 17.4. Esto será una realidad cuando esta versión sea oficial y comience a distribuirse entre los móviles de los de Cupertino. Y parece que es una decisión salomónica que en este caso no va a beneficiar a los consumidores, ya que se quedarán sin un método adicional para contar con ciertas apps que evitan consumir tantos recursos como las apps tradicionales.