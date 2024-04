La App Store está caída, también Apple Music o Apple TV+, ¿qué está pasando?

Actualización: pasadas las dos de la madrugada se ha resuelto el problema que ha provocado la caída de las diferentes plataformas que os habíamos detallado. Solo permanecen algunos fallos puntuales en tres plataformas, como son Apple Business Essentials, Apple Business Manager o Apple School Manager. Pero ya es posible acceder de nuevo a todos los servicios de Apple sin mayor problema.

Vaya día y noche de sobresaltos que estamos viviendo, y es que si esta tarde era WhatsApp la que se caía durante una hora, en este momento son varios servicios de Apple los que están teniendo problemas y directamente no funcionan. Y no son cualquier problema, ya que hablamos de la caída de gigantes como la App Store, Apple TV+, y otros servicios de los de Cupertino que están totalmente inaccesibles en este momento.

¿Qué está pasando?

Pues bien, desde hace más o menos una hora todos aquellos usuarios que han querido acceder a numerosos servicios de Apple se han encontrado con el mensaje de que el servicio no está disponible. No es que no carguen los contenidos, sino que tan siquiera se puede acceder a la plataforma. Ya sea la App Store, o la plataforma de contenidos Apple TV+, no es posible acceder a ellos, y vemos el mensaje por parte de Apple de que no están disponibles.

Los servicios de Apple caídos | TecnoXplora

Si nos vamos a la página de soporte de Apple, y al estado de los diferentes servicios con los que cuenta. A estas horas, pasadas la una y media de la madrugada, tenemos todos estos servicios completamente caídos:

App Store

Apple Arcade

Apple Books

Apple Fitness+

Apple Music

Apple TV+

Audiolibros

Tienda de Mac

Podcasts

Por tanto es la propia Apple la que está reconociendo los problemas desde esta pantalla de soporte que nos da una idea de cuál es la situación de cada servicio. Todos aquellos acompañados de un triángulo rojo están ahora completamente inoperativos. Sin duda se trata de la caída de los servicios de Apple más importante que recordamos en mucho tiempo.

También hay otros servicios menores que si bien funcionan, actualmente están sufriendo algunos problemas, como son Apple Business Essentials, Apple Business Manager o Apple School Manager. Sea como fuere, poco podemos hacer al respecto salvo esperar pacientemente a que los problemas remitan y podamos volver a acceder a las aplicaciones y plataformas de Apple sin problemas.

Eso sí, es especialmente importante esta caída, porque hablamos de tres servicios especialmente populares, como son la App Store, Apple Music y Apple TV+. Desde luego deben ser millones de usuarios de Apple los que ahora mismo se encuentren con estos problemas de lleno en sus iPhone o Mac. En cualquier caso, no deja de ser eso, un fallo presumiblemente temporal que debería resolverse en cuestión de minutos u horas.