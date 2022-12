Analiza si un archivo o enlace es un virus sin abrirlo con esta web

Diariamente recibimos muchos mensajes en nuestros dispositivos móviles donde nos comunican que han intentado entregarnos un paquete y que debemos pagar el envío o incluso que hemos ganado un sorteo y que para ello debemos insertar nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo, debemos saber que estos enlaces quieren acceder a nuestra cuenta bancaria o meternos un virus en nuestro dispositivo.

Si alguien te envía un archivo o un enlace que no estás seguro si es de fiar, lo más aconsejable es no abrirlo para no arriesgar la seguridad de tu móvil u ordenador. Virus, troyanos y ataques Phishing son una de las amenazas que puedes encontrarte cuando navegas por Internet.

A veces los equipos se ven comprometidos al descargar algún archivo malicioso, otras veces al instalar algo, mientras que en otras ocasiones simplemente con acceder a un enlace que ha sido creado para atacar.

Cómo convertir tu ordenador con Windows 11 en un router Wifi | Unplash

Cómo detectar un enlace malicioso

Hay una herramienta que permite detectar amenazas en archivos sospechosos sin necesidad de entrar en ellos y así evitar problemas de seguridad cuando navegues. Para ello, debes acceder a la web Virus Total que analiza cualquier cosa que cargues en ella. Primero eliges el tipo de elemento que quieres comprobar, y una base de datos de más de 70 antivirus lo examinará.

Entre estos antivirus están los más fiables del mercado, y te darán una lectura del archivo o enlace que hayas subido, por lo que podrás evitar instalar un software malicioso o dar acceso a un virus sin darte cuenta.

Para ir un paso más allá en la seguridad de tu ordenador puedes instalar de manera gratuita su extensión para el navegador que está vinculado con Virus Total. Esta web envía de forma automática los datos de tus descargas, las ventajas emergentes y otros elementos donde suelen estar las amenazas de troyanos a Virus Total. Ahí se les pasa el filtro de los 70 antivirus y sabrás si hay algún peligro en un archivo a descargar o en una página web.