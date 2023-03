Amazon eero: así puedes reiniciar la red desde tu móvil

Uno de los problemas más habituales con el Wifi es la cobertura dentro de nuestro hogar. Ya sea por la configuración de nuestra casa o la ubicación del router, es posible que la señal no llegue o no sea suficiente. Para evitar este problema podemos optar por usar un sistema Wifi Mesh. Pero qué podemos hacer si este va lento.

Reinicia tu red Eero desde el móvil

Una de las mejores opciones para hacer que la señal del Wifi llegue hasta el rincón más recóndito de la casa con suficiente intensidad es la instalación de una red en malla. A través de sus nodos de conexión repartidos por la casa, conseguiremos nuestro objetivo. Uno de los sistemas más avanzados que dispone de Wifi 6E, es el Eero de Amazon. Si has optado por uno de estos dispositivos y has notado que la wifi va lenta, se corta el contenido que estás reproduciendo y los test de velocidad revelan que el índice tanto de bajada como de subida es muy bajo, no te preocupes que tiene solución.

Reiniciando Eero | TecnoXplora

Si has comprobado que la red principal funciona correctamente, puede que el problema esté en nuestra red Mesh, esto en el caso de Eero es algo que ocurre algunas veces cuando se actualiza. Cuando llega una nueva actualización del sistema nuestro Eero se actualiza automáticamente, pero en algunas ocasiones es necesario reiniciar el sistema. De este modo veremos como vuelve a la normalidad. Para hacerlo sin necesidad de acercarnos tan siquiera al nodo principal, podemos hacerlo desde la aplicación móvil siguiendo estos pasos.

Abre la app Eero en el teléfono.

en el teléfono. En la pantalla principal, pulsa sobre “ Internet ”

” Desde aquí podemos consultar cuál ha sido la última vez que se ha actualizado el sistema, la velocidad de carga y descarga entre otras cosas.

En el menú que aparece en la parte inferior de la pantalla selecciona “ configuración ”

” De esta forma accedemos a un menú con las opciones de configuración de la red. Busca entre las opciones “configuración de red”

Una vez dentro de este apartado, deslízate las opciones hacia abajo, hasta encontrar “reiniciar la red”

La app nos advierte que una vez pulsemos el botón, todos los dispositivos Eero se reinician y que se desconectará de Internet por un intervalo de aproximadamente un minuto.

Una vez pulsamos el botón comienza el proceso, concluido el mismo, volveremos a tener conexión con normalidad. Si el problema persiste, puede que este no sea el motivo.

No está de más de vez en cuando realizar reinicios programados además de llevar a cabo tareas de mantenimiento como revisar los dispositivos conectados a nuestra red y eliminar los que nos resulten sospechosos. Así como mantener en todo momento actualizados nuestros dispositivos. Esto es de gran importancia para evitar problemas de seguridad. Algo que podemos hacer de forma sencilla es programar el reinicio del router o Eero de forma periódica. Configurando este para que se realice en los momentos del día en los que hacemos un menor uso de la red, como puede ser por la noche mientras dormimos.