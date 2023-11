Amazon eero: así puedes programar sus actualizaciones

El mantenimiento de nuestros dispositivos es algo totalmente necesario, de esto depende en parte tanto el buen funcionamiento como la seguridad de los mismos. Es por ello que muchos de estos disponen de ajustes que permiten que estas actualizaciones se realicen de forma automática e incluso programar el mejor momento para que se lleven a cabo.

Programa la hora de las actualizaciones de tu eero pro

Son muy pocos los hogares que no disponen de internet, estar conectado se ha convertido en una necesidad, así como una de las mayores amenazas para nuestra seguridad. A menudo la señal del Wifi no llega a todas las estancias de la casa o esta no llega con suficiente intensidad. Y es por ello que muchos usuarios optan por redes en malla para que la conexión sea estable en todas las partes de la casa. Estos sistemas necesitan estar actualizados para su correcto funcionamiento, por lo que de vez en cuando reciben nuevas actualizaciones.

Programando el horario de las actualizaciones. | TecnoXplora

Podemos hacerlas de forma manual o de forma automática, lo que supone que una vez recibida procederá a ejecutarla, aunque esto puede suceder en cualquier momento, y como no será en el menos oportuno. Para evitarnos desconexiones momentáneas o reinicios que pueden dejarnos unos minutos desconectados en el peor momento, podemos programarlo para que estas se lleven a cabo en el mejor momento. Por lo que nuestro sistema de Wifi Nest se actualizará de forma automática sin que nos afecte o lo menos posible.

Es por ello que debemos analizar el uso que hacemos de la red y elegir el momento del día en que nos cause un menor prejuicio. Un buen momento para realizar estas tareas de mantenimiento es por la noche, de madrugada donde el uso se reduce considerablemente.

Para establecer el horario en el que se llevarán a cabo estas tareas de mantenimiento, abrimos la app de eero en nuestro teléfono móvil.

Accedemos a los ajustes de configuración, pulsando sobre el icono de la rueda dentada en la parte inferior de la pantalla.

De manera que accedemos al menú en el que encontramos la opción "versión del software".

En esta sección podemos ver si está correctamente actualizado o por el contrario existe una actualización disponible. También podemos ver el historial de actualizaciones y la opción que nos interesa en este momento, la hora preferida para la actualización.

Pulsando sobre esta opción, podemos establecer o cambiar la hora a la más conveniente para nosotros para llevar a cabo la tarea con el menor perjuicio posible.

En el menú desplegable elegimos el tramo horario que más se ajuste a nuestras necesidades y por otro lado la zona horaria, para evitar que las actualizaciones se produzcan mientras trabajamos o estamos viendo nuestros contenidos preferidos en streaming.

Estas a menudo necesitan desconectar el dispositivo de internet o reiniciarse para ejecutar correctamente la actualización por lo que se interrumpirá por unos minutos la conexión. En el momento que haya una actualización disponible, llegada la hora que hemos establecido, se llevará a cabo la actualización sin que nos percatamos de ello.