Amazon confirma el aplazamiento de su Prime Day 2020

El Amazon Prime Day es uno de esos días marcados en rojo por los amantes de la tecnología y las ofertas en general, ya que la firma norteamericana ofrece en este día sus ofertas más espectaculares del año. Más o menos la semana pasada se debería haber celebrado el Prime Day tanto en España como en Estados Unidos y otros países, pero como era de esperar el COVID-19 ha retrasado su celebración. Algo de lo que no había certeza alguna hasta ahora, ya que desde la tienda no se había confirmado nada aún. Algo que ha ocurrido ahora, al menos en Estados Unidos.

¿Cuándo se celebrará el Primer Day 2020?

Pues de momento no hay respuesta, o al menos la hay parcialmente, porque ahora Amazon en Estados Unidos ha confirmado que el Prime Day 2020 se va a celebrar, pero más tarde de lo habitual. Por tanto tenemos la confirmación de que habrá un Prime Day, pero no conocemos la fecha. Algo que se podría hacer extensivo también a España, ya que lo normal es que se celebre el mismo día también en nuestro país. Ha sido el medio The Verge el que ha podido acceder a las declaraciones de un portavoz de Amazon, que ha asegurado que se celebrará el Prime Day, aunque más tarde de lo habitual”.

Según este miembro de Amazon, “Este año celebraremos el Prime Day más tarde de lo habitual, mientras garantizamos la seguridad de nuestros empleados y apoyamos a nuestros clientes y socios vendedores". Aunque ha dado una pista acerca de cuándo se celebrará el Prime Day, asegurando que todos los usuarios de la tienda podrán disfrutar del Prime Day de Amazon a finales de este año 2020. Por lo tanto podría ser una fecha diferente de la filtrada hasta ahora, y que apuntaba al mes de septiembre como el elegido para la celebración de este día. Así que parece que la celebración de este día de ofertas sería un poco más tarde, si tenemos en cuenta que nos emplazan a finales de año.

Como sabéis el Prime Day es el gran día de las ofertas de Amazon, y gracias a él millones de usuarios en todo el mundo aprovechan para comprar multitud de productos con grandes descuentos que tienen vigencia durante solo un día. Volviendo a la posible fecha de celebración de este Prime Day, no debería demorarse mucho más allá de septiembre, sobre todo si tenemos en cuenta que a finales de septiembre se celebra el Black Friday, otra de las fiestas grandes del consumo en todo el mundo, también en Amazon. No sabemos si la tienda optará finalmente por fusionar ambas fechas en una sola, algo que nos encajaría mejor con ese mensaje de que habrá Prime Day antes de final de año.

Un Prime Day que casi con toda probabilidad ha tenido que ser aplazado por la incidencia del COVID-19. Las mayores exigencias de protección de los empleados frente al virus han podido estar detrás de este aplazamiento. Un COVID-19 que ha disparado las ventas de la tienda, con millones de usuarios confinados en sus casas y pidiendo compulsivamente productos a diario.