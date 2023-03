Amazon te avisará de los productos que sufren más devoluciones

Si algo nos ha traído Internet y el comercio online ha sido la posibilidad de comparar cuantos productos y precios queramos antes de consumar la compra. Y las grandes tiendas, como Amazon, cuentan con un dilatado historial de reseñas donde es sencillo poder hacerse una idea de lo que podríamos esperar sobre ese producto. Pero parece que la tienda de Bezos va a ir más allá, y ofrecernos una nueva alerta sobre lo que podría suponer ese producto, avisando de que este se ha devuelto demasiadas veces.

Una advertencia valiosa

Así podemos describir lo que ahora han comenzado a ver algunos usuarios al acceder a determinados productos. Porque tal y como han mostrado medios como The Verge, se puede ver al final de la descripción del producto una tarjeta en la que se muestra claramente “producto devuelto con frecuencia” si lo traducimos a nuestro idioma. Esto por tanto nos está avisando de que ese producto puede que no sea de nuestro agrado y que por tanto terminemos haciendo como otros tantos usuarios y lo devolvamos.

The Information ha sido otro medio que se ha hecho eco de este cambio en la tienda, e incluso han conseguido declaraciones oficiales de estos, donde han confirmado este movimiento. Según Amazon, han tomado esta decisión para mostrar a los consumidores información adicional sobre el producto que les ayude a tomar decisiones de compra con más fundamento. De momento este indicador solo ha sido avistado por algunos usuarios, por lo que de momento parece que está siendo probado de manera controlado y todavía no ha sufrido una expansión masiva.

Esto sin duda va a ayudar a todos los implicados en la venta de productos en Amazon. Por un lado a los consumidores, que tendrán una información de verdadera relevancia para pensarse si consuman o no la compra. Pero no solo para esto, sino que cuando esto se muestre, ya que será algo consecuencia de las propias decisiones de los consumidores y de sus índices de satisfacción, los propios vendedores y fabricantes ya tendrán más cuidado de asegurarse que sus dispositivos y productos a la venta sean lo suficientemente buenos como para que este tipo de mensajes no aparezcan en el sumario y que por tanto no se vean perjudicados a la hora de venderse en la tienda. Así que sin duda puede ser una buena decisión por parte de Amazon, sobre todo de cara al consumidor, que va a tener información esencial en este aspecto para poder hacerse una idea de lo que esperar de ese producto.

Más cambios en camino

Hace unos días también se conocía que Amazon ha lanzado otra etiqueta en la que muestra qué cantidad de unidades de cada producto ha vendido hasta el momento. Esto es algo que sí se muestra desde hace años en comercios como Aliexpress, y que también sirve para decidirse por una tienda u otra a la hora de comprar el producto. Obviamente aquel que haya vendido más veces un producto, gozará de más confianza en el consumidor para decidirse por él.