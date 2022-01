¿Alexa no te funciona? Está dando problemas a nivel mundial

Los asistentes de voz ya forman parte de nuestro día a día, al menos para un gran número de usuarios que no solo cuentan con un móvil que integra estos, sino además altavoces o pantallas inteligentes equipadas con ellos. Alexa es uno de los asistentes de voz más importantes del mundo, y sus usuarios se han levantado hoy con la sorpresa de que estos no funcionaban, que su asistente estaba dando continuamente ese sonido que nos dice o que no hay conexión a Internet, o que algo no está funcionando bien con el asistente de voz.

¿Qué está pasando?

Básicamente se sabe que hay un problema con Alexa a nivel mundial, y que algunas cuentas en redes sociales del soporte de Amazon han confirmado este extremo. Pero se desconoce el alcance del problema, lo que ha llevado a que se produzca, y en general lo único tangible es que no contamos con acceso al asistente de voz ahora mismo. Quienes contamos con varios dispositivos basados en Alexa, nos hemos levantado con la misma respuesta siempre a nuestras solicitudes, de que hay un problema, y un pitido de fondo, el mismo que escuchamos cuando hay problemas de conexión a Internet.

Amazon Echo: la forma más discreta de conocer el contenido de los mensajes que recibes | Amazon

Los problemas han comenzado de madrugada, y se han extendido hasta pasadas las 10 de la mañana. Actualmente parece que todo está volviendo poco a poco a la normalidad, y que Alexa ya responde a nuestros comandos como debería hacerlo siempre. Entendemos que algún problema en los servidores de Alexa, o alguna mejora que ha necesitado de un corte temporal del servicio habrá estado detrás de este problema. Pero entendemos que de haber sido algo programado se debería haber avisando antes, por lo que no hay que descartar ningún escenario como causa de esta caída masiva del asistente de Amazon.

Cómo activar los modos secretos de Alexa | Pixabay

Y es que aunque no lo parezca, para muchos usuarios cada vez es más importante el papel de Alexa, el asistente de Google o Siri en su día a día. Y es que el hogar conectado suele estar vertebrado por estos asistentes. Y algo tan habitual como encender o apagar una luz al levantarse, o ejecutar cualquier comando como preguntar por el tráfico que hay o el tiempo que va a hacer se ha visto condicionado por estos problemas de Alexa. Normalmente tendemos a pensar que es un problema local, y que no hay conexión a Internet, pero esta vez ha sido un fallo genérico que probablemente, a falta de confirmación oficial, debe haberse producido en los servidores de Amazon.

Los asistentes de voz no se encuentran localizados en el dispositivo en el que funcionan, sino que necesitan de una conexión a Internet para poder consultar las respuestas que deben darnos, y también para poder enviar órdenes a los distintos dispositivos que controlan mediante nuestros comandos de voz. No son habituales los fallos de esta naturaleza, salvo que se trate de algún fallo puntual como este, o por caídas en nuestra conexión a Internet, de hecho esta suele ser la principal causa para este tipo de problemas.