Ahora tendrás que pagar por una de las funciones más útiles de Spotify

Escuchar música en Spotify es algo que hacen cientos de millones de personas en todo el mundo, aunque no siempre en las mismas condiciones. Hay muchos usuarios que no cuentan con una suscripción de pago, y utilizan la modalidad gratuita de la plataforma. Esta ha permitido a muchas personas disfrutar de la música como si de una emisora de radio se tratara, pero con la posibilidad de poder elegir la música que escuchan, el tipo o el artista, aunque no su orden. Y hasta ahora también podían ver las letras de cada canción y montarse su propio karaoke. Y decimos que, hasta ahora, porque esta función ya no está disponible para todos estos usuarios.

Adiós a las letras en la versión gratuita

Hasta ahora había sido simplemente una prueba, y solo algunos usuarios de la versión gratuita de Spotify habían dejado de tener acceso a las letras de las canciones, una función que estaba integrada en este plan gratuito desde hace bastante tiempo. Pero esto ahora ha dejado de ser prueba, y se convierte en norma. Y desde ahora si eres usuario gratuito de Spotify vas a tener que suscribirte al plan Premium para poder acceder a estas letras.

Por tanto, te va a tocar empezar a pagar todos los meses por unas letras que podemos encontrar en su mayoría en cualquier web especializada en estas. Es verdad que las letras dentro de Spotify estaban disponibles de una forma bastante vistosa, adaptándose en todo momento a la cadencia de la canción y a cada una de sus estrofas. Pero para seguir disfrutando por tanto nos tocará pagar. Cosa que no sabemos si muchos van a hacer solo para tener acceso a las letras, desde luego no parece que alguien prefiera pagar antes por las letras que, por escuchar la música sin restricciones, sin publicidad y en el orden que quieran.

Pero son estrategias comerciales de las plataformas que no somos nadie para criticar. Los hechos son los que son, y ahora como están confirmando varios usuarios de Spotify gratis en Reddit, están viendo un nuevo mensaje en la aplicación cuando acceden a las letras, donde se puede leer claramente en un nuevo banner Disfruta de las letras en Spotify Premium. Así que toca pagar para disfrutar de esta función.

Es verdad que el grueso de competidores de Spotify exige también una suscripción de pago para poder disfrutar de esta funcionalidad, por lo que es algo que no nos debería coger de sorpresa en absoluto. Es normal que se cobre por este tipo de funciones, pero desde luego no vemos a muchos usuarios pasando a un plan de pago por ella. Todavía estamos esperando la música en Alta Fidelidad en Spotify, algo que ya implementan sus competidores desde hace años, y además a precios competitivos, incluyendo esta modalidad prácticamente en sus planes más accesibles, como es el caso de Apple Music o Amazon Music. Sea como fuere, una vez más se demuestra que nada es gratis eternamente en el mundo del streaming y la tecnología en general.