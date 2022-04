Ahora es más sencillo saber si una extensión de Chrome es de fiar

Las extensiones de Chrome se han convertido en verdaderas apps incrustadas en el navegador web de Google. Con ellas es posible disfrutar de un gran número de funciones extra para este, y, en definitiva, de mejorar la experiencia de uso. Pero como ocurre con la Play Store, los hackers siempre intentan esconder entre las extensiones legítimas otras que no lo son tanto. Y a veces los usuarios tenemos realmente difícil el poder averiguar si una extensión que vamos a instalar es lo suficientemente fiable. En esos casos solo nos queda tirar de sentido común y cierto instinto. Pero ahora Google nos lo quiere poner más fácil gracias a unas nuevas etiquetas que ha diseñado precisamente para esto.

Así podremos detectarlas

Google ha anunciado en su blog estos métodos para poder saber si una extensión es de fiar o si por el contrario deberíamos movernos con pies de plomo en ellas. Y lo hace con dos nuevas insignias, diseñadas exclusivamente para darnos más información de la extensión antes de instalarla en nuestro navegador. La primera de las insignias es la de “Destacado” que viene a decirnos que la extensión que vamos a instalar ha seguido escrupulosamente las prácticas recomendadas por Google, y que además ofrecen una alta experiencia de usuarios y un diseño de calidad. Serán los propios integrantes de Google los que evalúen manualmente estas calificaciones. De esta forma a primera vista seremos capaces de comprobar que una app ofrece todo lo que podríamos esperar de ella en diferentes aspectos.

Nueva insignia para las extensiones | Google

Pero hay otra insignia, como es la de “Editor establecido” que viene a corroborar que el desarrollador de la extensión ha verificado su identidad. Esto quiere decir que ha cumplido con todas las directivas del programa para desarrolladores, para lo cual deben cumplir dos condiciones muy concretas. La primera de ellas es la de verificar la identidad del editor. Mientras que la segunda debe establecer que el desarrollador ha “establecido un historial positivo consistente con los servicios de Google y el cumplimiento de la Política del Programa para Desarrolladores”

Nueva insignia para las extensiones | Google

En su comunicado Google ha mostrado dos ejemplos para que sepamos reconocer rápidamente si el desarrollador de la extensión tiene los suficientes avales como para garantizarnos una experiencia de uso excelente. Esto no quiere decir que las extensiones que no cuenten con estas insignias no sean legítimas, o que sean maliciosa, para nada. Sobre todo, lo que nos viene a decir es que esas extensiones no han pasado por los filtros de Google, y por tanto no se puede garantizar que vayan a ofrecernos una experiencia satisfactoria de uso.

Además cuando pulsemos sobre cada una de estas insignias, podremos leer una pequeña descripción de lo que significan, dentro siempre de una burbuja flotante que también nos dará acceso a otra descripción aún más precisa. Los desarrolladores no podrán pagar cantidad alguna para recibir las insignias, sino que tendrán que ser estos los que envíen las solicitudes a Google para poder contar con estas. Solo cuando cumplan todos los requisitos podrán mostrarlas en sus extensiones.