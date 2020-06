La actualización 2004 de mayo de Windows 10 iba a ser de las más celebradas e importantes de los últimos tiempos, con novedades en muchos aspectos y funcionalidades inéditas aunque, a decir verdad, llegaba marcada por un borrón que para muchos ha cometido Microsoft al centrarse casi en exclusiva en aquellos PC con procesadores de 64 bits. Con todo a favor, el lanzamiento de esta nueva build quedó empañado cuando en los últimos días del mes pasado su distribución se detuvo en seco para algunas configuraciones de hardware.

Por ejemplo, las Surface Pro 7 de la propia Microsoft quedaron a la espera, con mensajes en Windows Update en los que se informaba de que hasta nuevo aviso, esa actualización 2004 de mayo quedaba en suspenso. Hoy nos hemos despertado con dos noticias importantes, y antagónicas: por un lado que algunas de esas configuraciones vetadas en un primer momento ya pueden descargarse la nueva build de Windows 10; y por otro que algunos ordenadores que no deberían haberse actualizado con la versión 2004 lo hicieron y, además, sin el permiso expreso de los usuarios. ¿Os sorprende?

Algunos updates por error

Como os decimos, además de todos esos usuarios que se quedaron con las ganas, algunos investigadores han descubierto que otros muchos equipos que sí pudieron instalar la versión 2004 de Windows 10 lo hicieron por error cuando su hardware no estaba entre los seleccionados para subir de versión. Se trata de los PC que contaban con la build 1909 y que se vieron sorprendidos por un proceso automático para el que Microsoft siquiera requirió del usuario un permiso expreso de aceptación.

Problema de actualización a la versión 2004 de Windows 10. | Tecnoxplora

Este tipo de actualizaciones críticas que acarrean cambios importantes en el sistema operativo no suelen preguntar demasiado a los usuarios, a pesar de que Microsoft ya tuvo que padecer algunas (muchas) críticas en el lanzamiento de Windows 10 allá por el año 2015. En aquellos meses de julio y posteriores, algunos PC con Windows 7 y Windows 8.1 aparecieron actualizados de la noche a la mañana sin que mediara la actuación y permiso del propio usuario. Se trataba de instalaciones del OS adscritas al programa "Get Windows 10" a los que Microsoft regalaba la actualización al nuevo OS.

Tras los problemas que eso causó a muchos usuarios, y las posteriores quejas, Microsoft prometió ser menos invasiva y dar la última palabra a los usuarios para controlar qué se instala y qué no en su ordenador. Sobre todo en estos updates críticos. Por desgracia, parece que en esta actualización 2004 de mayo, esos equipos han visto cómo se aplicaba una mejora que ellos no habían ido a buscar a Windows Update.

Desde la compañía a esta hora no han dado demasiadas explicaciones y se limitan a contener daños ya que el panorama no pinta demasiado bien, entre los ordenadores que se han actualizado, los que no debían, y los que sí tendrían que haberlo hecho pero siguen esperando incomprensiblemente. El desconcierto en la comunidad, como podéis imaginar, es total y absoluto.