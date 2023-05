Xiaomi vende una impresora 3D que controlas desde tu móvil y es económica

Las impresoras 3D nos llevan acompañando muchos años, y se han integrado por completo en nuestras vidas, incluso muchos ya viven en viviendas creadas mediante este tipo de dispositivos, aunque lógicamente de gran formato. Pero en el plano doméstico la adopción de estas impresoras ha sido bastante estable en los últimos años. Y es que se han convertido en un interesante accesorio para nuestro día a día, ya que pueden servirnos como complemento a numerosas tareas tanto profesionales como como cotidianas. Algo que saben bien en Xiaomi, que han puesto a la venta ahora una interesante impresora 3D, de tamaño compacto y diseño atractivo que podemos controlar desde nuestro smartphone.

Así es la KOKONI EC2

Se trata de una impresora 3D que se ha lanzado en China, dentro de la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, Youpin, donde suelen vender dispositivos algunas de las submarcas de la firma china. Esta impresora 3D ofrece un modelado de objetos avanzado. Puede modelar todo aquello que nos venga en gana, y que una de dos, diseñemos a través de programas de edición 3D o a partir de modelos capturados por nuestro teléfono móvil, podemos incluso modelar el retrato de una persona a partir de los datos capturados por nuestro dispositivo.

La nueva impresora 3D | Kokoni / Xiaomi Youpin

Además, es una impresora silenciosa, ya que gracias a su carcasa de plástico y la puerta abatible el pico de sonido es de solo 40dB. Una impresora que se apoya en la IA para generar modelos 3D con los dispositivos que luego son llevados a los modelos físicos creados por la impresora. Por eso es compatible con una app totalmente gratuita que no solo se encarga de enviar los diseños, sino que los procesa fácilmente gracias a la IA. Por esa razón es extremadamente fácil diseñar modelos con esta impresora, porque la propia app hace gran parte del trabajo por nosotros.

Si no queremos crear nada nuevo, contamos con más de 2.000 modelos 3D ya prediseñados, que posteriormente podemos editar para adaptarlos a nuestras necesidades, tanto en tamaño como en formas. Esta impresora cuenta con una cámara de alta resolución que es capaz de mostrarnos en tiempo real la evolución de la impresión, de tal forma que podamos parar en cualquier momento el proceso, por si no estuviera saliendo como esperábamos. Algo que también nos permitirá ahorrar dinero al generar menos residuos.

Es una impresora extremadamente fácil de utilizar, ya que no necesita ningún tipo de nivelación previa. Solo hay que enchufarla y comenzar a utilizarla al instante, ya que todo ese trabajo ya viene hecho de fábrica. Tiene un peso de 3,2 kg, y en cuanto a la conectividad cuenta tanto con Wifi como con Bluetooth, por lo que el entendimiento con nuestro smartphone es total. Como os decíamos, de momento se ha puesto a la venta en China, donde su precio es realmente atractivo, de solo 115 euros al cambio. Una pena que no se venda en España a este precio, porque desde luego podría convertirse en toda una súper ventas, y más si la firmara la propia Xiaomi.