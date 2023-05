Xiaomi presenta una pantalla para controlar todo tu hogar inteligente

La firma asiática es sin duda una de las más destacadas del mercado cuando se trata de hablar del hogar conectado. Xiaomi cuenta con un ecosistema que a lo largo de los años nos ha brindado cientos de productos, y que se extiende aún más con diferentes marcas que lanzan dispositivos a su vez compatibles con ese ecosistema de los chinos. Ahora hemos conocido uno de esos dispositivos, que nos ofrece precisamente una manera diferente de controlar nuestro hogar conectado, no desde nuestro móvil o un PC, sino desde una pantalla inteligente dedicada y muy portable que vamos a conocer ahora. Un dispositivo diseñado por una de esas submarcas de Xiaomi, Aqara.

Características del Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus

Un dispositivo que acaba de ser presentado en China y que ofrece como principal funcionalidad la posibilidad de controlar todos los dispositivos de nuestro hogar conectado desde un mismo lugar, una pantalla que además a diferencia de otras inteligentes, como las de Amazon o Google, es bastante más portable, con un aspecto más similar al de un smartphone o una pantalla inteligente. Se trata de una pantalla que como decimos es similar a la de un móvil, algo más grande, con un tamaño de 6,9 pulgadas.

Aqara Jiyue Magic Control Screen S1 Plus | Xiaomi

Esta pantalla cuenta con un software específico para que puedas usarla no solo de centro de control de IOT, sino también como un marco de fotos. Podemos elegir entre diferentes temas visuales, para que sea sencillo navegar por ella y encontrar rápidamente lo que buscamos sin desentonar con el color de las paredes de nuestra casa o directamente con la ropa que vestimos. La pantalla de inicio se compone de multitud de widgets que nos permiten tener a mano el control de esos dispositivos que son más importantes para nosotros, o que simplemente utilizamos más a menudo.

Las maneras de controlar los dispositivos a través de esta pantalla son muy variadas. Desde la conectividad inalámbrica y el acceso a las órdenes mediante el panel táctil, hasta la posibilidad de conectar dispositivos mediante 3 relés y 6 interruptores inalámbricos integrados. Lo que diferencia esta pantalla de otros dispositivos es que su software ha sido diseñado para ofrecernos un control sencillo de todo el hogar conectado, y sobre todo la visualización de datos y estadísticas generados por la aplicación referentes al consumo de energía y conectividad de los distintos dispositivos.

Además, admite control por voz, eso sí, con el asistente XiaoAI de Xiaomi. Se puede controlar también desde el móvil mediante la app de Xiaomi Home, y también es compatible con Apple HomeKit y sus dispositivos. Y es que este gadget de momento se ha lanzado solo en China, de donde no parece que vaya a salir. A pesar de ello, no perdemos la esperanza de que pueda convertirse en una realidad en el futuro en las tiendas españolas. No es una pantalla barata, ya que en su país de origen se ha puesto a la venta por unos 275 euros al cambio. Sin duda un dispositivo que podría tener mucho recorrido en nuestro mercado.