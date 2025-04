Xiaomi lanza su nuevo proyector en España, 120 pulgadas y Google TV por menos de 200 euros

En los últimos años, los proyectores han evolucionado de una forma espectacular, han dejado de ser un producto de lujo, que solo se podían permitir empresas y consumidores más adinerados, a ser productos no solo mucho más económicos. Sino también más compactos, ya que no tienen nada que ver con aquellos proyectos pesadísimos con grandes lámparas. Ahora Xiaomi lanza en España el mejor ejemplo de lo que decimos, con un nuevo proyector que no puede ofrecer más por menos.

Precio y disponibilidad del nuevo Xiaomi Smart Projector L1

Este proyector se ha estrenado en nuestro país con un precio de 199,99 euros, un coste realmente ajustado para un dispositivo que puede doblar el tamaño de pantalla de la Smart TV media. Llega en color negro y ya se puede comprar desde la tienda online de Xiaomi.

Xiaomi Smart Projector L1 | Xiaomi

120 pulgadas en tamaño compacto

Sin duda alguna es un producto que puede dar mucho juego en los hogares, porque puede llegar a sustituir al televisor, y es una solución que se puede adaptar a multitud de espacio. Su tamaño es verdaderamente compacto. Solo mide 118 x 142 x 176 mm y su peso es de apenas 1 kilo, por lo que podemos moverlo por el hogar prácticamente sin esfuerzo alguno.

Cuenta con un conjunto óptico sellado que es resistente al polvo, mientras que el sistema de evacuación de calor es más eficiente que nunca, a pesar de su tamaño reducido. Su brillo es de 200 lúmenes ISO, que puede ser más que suficiente para proyectar en el salón durante la noche. Ofrece una resolución Full HD de 1080p, más que suficiente para proyectar sobre una pared y más con diagonales de pantalla tan grandes.

Y es que es capaz de proyectar a tamaños de hasta 120 pulgadas, con una ratio de proyección de 1,2:1. El tamaño mínimo de proyección es de 4 pulgadas. Además, da igual donde lo ubiquemos, con la corrección trapezoidal automática omnidireccional puede proyectar incluso desde los laterales sin que la imagen se distorsione. También cuenta con enfoque automático, por lo que el solo se adaptará para que la distancia a la que proyecta no sea impedimento de una imagen nítida.

Es capaz de detectar obstáculos con una cámara integrada, de tal forma que puede encontrar siempre el mejor lugar para proyectar la imagen. La pantalla también se alinea de forma automática con el entorno para disfrutar de una imagen siempre adaptada al entorno. Y algo que es esencial, y que la convierte en la mejor alternativa a una Smart TV. Y es que cuenta con Google TV como sistema operativo, el mismo que llevan los Chromecast o un gran número de Smart TV en el mercado.

Gracias a ello cuenta con Google Cast, para enviar vídeos mediante Wifi desde nuestro teléfono directamente al proyector. Su mando a distancia nos permite usar también el asistente de Google mediante el micrófono incorporado. Incluso cuenta con dos altavoces estéreo, compatibles con Dolby Audio. En fin, no podemos pedir más por menos, y es que por tan solo 199 euros tenemos una Smart TV gigante y las funciones de un Chromecast en un tamaño ultra compacto.