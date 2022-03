Xiaomi lanza un nuevo patinete eléctrico a buen precio

La firma china está presente en multitud de mercados, no solo el de los smartphones, y en muchos casos, con bastante éxito. Y uno de esos segmentos donde tiene ya cierto prestigio es el de los Scooter, donde prácticamente monopoliza no el mercado, sino las ventas en el segmento más accesible. Y ahora la firma china contraataca con nuevos modelos de su completa gama. Porque ha lanzado el nuevo MIJIA Electric Scooter 3 Lite, un Scooter que sin duda se posiciona en una gama similar a la de los otros modelos de Xiaomi, con un precio que es inferior a los 300 euros de partida.

Así es el nuevo patinete eléctrico de Xiaomi

Se trata de un patinete más delgado que sus predecesores, y su marco es más reducido, lo que ha permitido reducir la altura del centro de gravedad, lo que van en beneficio de la estabilidad, que es mejor en este modelo. Sin duda algo importante, ya que no siempre los conductores de los patinetes son todo lo experimentado que cabría esperar, y esto contribuye a un mejor control del patinete. El cuerpo de este se ha fabricado en una aleación de aluminio de alta resistencia, por lo que no solo es más resistente, sino que pesa menos y el transporte es mucho más cómodo.

MIJIA Electric Scooter 3 Lite | Xiaomi

Cuando hablamos del diseño, este patinete ha optado por un nuevo manillar, mucho más sencillo y cómodo de utilizar, es uno de los principales cambios a nivel exterior. Ahora la iluminación frontal está integrada en el tubo del manillar. Como es habitual, en el propio manillar encontramos una pantalla LED que nos muestra diversa información sobre nuestro trayecto en el patinete. Empezando por la velocidad actual, así como los niveles de batería restante y otros aspectos de importancia. Pero también han mejorado aspectos vitales de este patinete, como es su rendimiento.

MIJIA Electric Scooter 3 Lite | Xiaomi

Porque ahora es capaz de sortear pendientes más pronunciadas, de hasta un 13% más, alcanzado una velocidad máxima de 25km/h con una potencia de 250W en su motor eléctrico. Eso sí, la autonomía no es demasiado extensa, limitándose a los 20km con una carga completa. Por tanto, su uso debería restringirse a trayectos cercanos, o algo más largos si estamos dispuestos a cargar todos los días el patinete. El diseño de este MIJIA Electric Scooter 3 Lite es bastante similar al de sus predecesores en la parte inferior, en color blanco o negro con toques de color rojo en el cableado y algunas zonas de la carrocería.

Y por supuesto, cuenta con un diseño plegable, como no podía ser de otra forma en un patinete de este tipo, perfecto para esconderlo debajo de la mesa en la oficina. Como decimos no es un patinete caro, de hecho, se ha lanzado en China por unos 269 euros al cambio. No es descartable que llegue a España, si lo hace podría ser un poco más caro y rondar los 300 euros o incluso superarlos por poco. Sin duda un buen Scooter eléctrico, que mejora tanto en diseño como en prestaciones, y que seguro será un nuevo súper ventas de la marca.