Xiaomi lanza un nuevo monitor de 27” con un diseño elegante por 149€

El fabricante chino cuenta ya con una gran tradición en lo que se refiere al segmento de monitores, contando con numerosos modelos en el mercado, sobre todo en el chino. Ahora es el mercado europeo el que ha recibido un nuevo monitor, de esos de la gama media que tienen una relación de aspecto y prestaciones de primer nivel a un precio muy ajustado, como es habitual en la marca asiática. Lo mejor es que está empezando su despliegue, y posiblemente llegue pronto a España.

Ficha técnica del nuevo Monitor Xiaomi 2K A27Qi

Su nombre ya nos avanza una de sus características más importantes, como es la elevada resolución con la que cuenta. Esta es 2K, o lo que es lo mismo, de 2560x1440 píxeles, por lo que vamos a poder disfrutar de unas imágenes muy nítidas, incluso en un tamaño tan grande como el que ofrece este monitor. Y es que recordemos que se trata de un dispositivo que cuenta con una diagonal de 27 pulgadas, por lo que sin duda alguna son unas dimensiones perfectas para un uso de todo tipo, desde ofimática, entretenimiento a gaming.

Xiaomi 2K A27Qi | Xiaomi

Uno de los aspectos más interesantes es que cuenta con una tasa de refresco de 100 Hz, por lo que las imágenes en su panel se van a mostrar con una suavidad extrema y movimientos fluidos. Este monitor cuenta con un color calibrado a conciencia para que nos ofrezca la apariencia más fiel a la realidad en cada momento. Esto le permite ser utilizado también en entornos profesionales, donde no debemos temer por visualizar colores poco reales.

Este monitor puede mostrar un colorido basado en una paleta de 16,7 millones de colores. Abarcando el 95% del DCI-P3 y del 100% del sRGB. Este monitor tiene un diseño muy pulido y elegante, que destaca por unos biseles ultra delgados. Se pueden conectar hasta tres monitores a la vez, de tal forma que podamos bucear en una experiencia de uso aún más inmersiva.

Ofrece con certificación TÜV para luz azul baja filtra la luz azul de onda corta, lo que se traduce en una visión cómoda para nuestros ojos incluso durante largas jornadas. El monitor se puede ajustar de diferentes formas para que se adapte lo más posible a nuestras preferencias de trabajo o entretenimiento, con un soporte ajustable en ángulo. Es también compatible con los tradicionales montajes de pared con la norma VESA, el estándar para que prácticamente cualquier soporte sea compatible. Un monitor que tiene conectividad DisplayPort 1.4, así como HDMI y conector de auriculares.

Precio del nuevo Monitor Xiaomi 2K A27Qi

Pues bien, de momento no ha llegado a España, ya que en la web de Xiaomi no lo encontramos. Pero sí que está llegando a otros países europeos, como Alemania. Allí ya se ha puesto a la venta por 149,99 euros, por lo que no debería pasar mucho tiempo hasta que esté por fin a la venta en nuestro país, eso esperamos. Porque es un monitor perfecto para un arco muy grande de consumidores.