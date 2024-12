Xiaomi lanza una micro lavadora y secadora que puedes controlar con la voz

No hay día que Xiaomi no nos sorprenda con algún dispositivo nuevo y diferente, con formatos que a lo mejor son comunes en China, pero no en mercados occidentales, y que no dejan de ser tremendamente útiles. Es el caso del nuevo gadget que ha lanzado la firma, y que no es otra cosa que una mini lavadora que podemos colocar en cualquier rincón del hogar, incluso en los más estilosos, gracias a unas dimensiones reducidas y un diseño verdaderamente atractivo y que esconde lo que realmente es.

Así es la nueva Xiaomi Mini Washing Machine

Y es que el tamaño de esta lavadora y su diseño son sus grandes atractivos. Esta solo tiene una capacidad de 1kg, por lo que más bien puede servir para lavar calcetines o incluso las servilletas de nuestra mantelería después de terminar una copiosa comida. Incluso podremos introducir pequeñas piezas de ropa interior para poder lavarlas cómodamente y en poco tiempo.

Xiaomi Mini Washing Machine | Xiaomi

Tiene una potencia de 750W, por lo que obviamente no podemos esperar que lave como una de gran tamaño, pero para este tipo de prendas menudas con suciedad moderada es más que suficiente. El centrifugado aun así tiene mucha potencia, alcanzando un pico de 800 revoluciones por minuto, por lo que vamos a poder sacar las prendas bastante secas de su interior. Esta lavadora Xiaomi Mini Washing Machine además es inteligente, ya que es capaz de dosificar en cada ocasión la cantidad necesaria de detergente.

Para ello tiene en cuenta la cantidad de carga introducida, y así ayuda a que el lavado sea más eficiente en este sentido. Cuenta con varios modos de lavado, entre los que se encuentra uno de esterilización de la ropa mediante vapor de agua, que puede alcanzar los 95 grados centígrados. Incluso hay un modo exprés de lavado que se completa en tan solo 15 minutos. Y lo que más nos sorprende, cuenta con su propio sistema de secado, que puede secar las prendas en tan solo 45 minutos.

Y para evitar que la ropa huela a húmedo, si nos la dejamos dentro de la lavadora, a los 30 minutos inicia una sesión de ventilado. La presión necesaria de agua para su funcionamiento es de entre 0,03 MPa a 0,8 MPa. Es una lavadora relativamente liviana para su tamaño, con un peso de 22 kilos. Sus dimensiones son de 328 mm de ancho, 452 mm de profundidad y 461 mm de alto. Como buen dispositivo inteligente de Xiaomi, cuenta con conectividad inalámbrica para poder controlar diferentes aspectos desde el smartphone, mediante la app de Xiaomi Home.

Incluso la podemos controlar con la voz mediante el asistente XiaoAI, que es el que utiliza la firma en China. La pequeña lavadora se puede actualizar por si hay nuevas versiones de firmware, vamos que no le falta de nada. Y como es habitual, el precio de esta lavadora es bastante contenido, al menos en el mercado chino en el que se ha lanzado. Su precio es de 350 euros al cambio, aunque en promoción se ha lanzado por solo 220 euros al cambio. De momento tocará importarla.