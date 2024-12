Una caja fuerte inteligente con conectividad Wifi, así es lo último de Xiaomi

Cada poco tiempo Xiaomi nos sorprende con lanzamientos de gadgets que pocos nos podríamos esperar que terminaran convirtiéndose en objetos inteligentes. Y este es un de esos casos, donde los chinos han convertido a la tradicional caja fuerte en un dispositivo inteligente con nada menos que conectividad para poder ser controlada de forma remota. Una revisión del tradicional concepto de caja fuerte, que con estas características toma una dimensión completamente diferente, vamos a conocer todas sus características, porque la verdad que son sorprendentes.

Así es la nueva Xiaomi Mijia Smart Safe

Como sabéis, Mijia es la marca de dispositivos inteligentes que Xiaomi tiene en China, muchos de estos dispositivos, no todos ni mucho menos, terminan llegando a nuestras tiendas bajo la enseña de Xiaomi. Y ahora hemos conocido un nuevo producto que demuestra que Xiaomi es la número uno a la hora de dotar a objetos cotidianos de un perfil completamente diferente con tecnología de última generación. En este caso se trata de una caja fuerte que cuenta con una robusta estructura de acero de carbono que es resistente a cualquier manipulación.

Xiaomi Mijia Smart Safe | Xiaomi

Esta cuenta con una alarma integrada, que cuando nota que está siendo manipulada de forma anormal, o que ha sido víctima de varios intentos de apertura fallidos, nos notificará de que algo está pasando con la caja fuerte, algo más allá del uso habitual. Y es que esta caja fuerte cuenta tanto con conectividad Wifi como Bluetooth, de tal manera que podemos controlar multitud de funciones de esta desde la pantalla del Smartphone, y que a su vez la caja nos puede notificar de diferentes situaciones.

Gracias al chip de seguridad especial con el que cuenta, podemos contar con diferentes métodos de apertura. Estos van desde un lector de huellas integrado, a la introducción de una contraseña, con un método de verificación que se lleva a cabo en un panel táctil, y por supuesto desde nuestro smartphone o tableta, gracias a la conectividad inalámbrica y la compatibilidad con la app de control del hogar conectado de Xiaomi.

No hay que tenerla enchufada permanentemente, ya que puede funcionar con dos pilas AA. Y en el caso de que estas se agoten, también vamos a poder alimentarla mediante un conector USB tipo C. Esto nos brinda mucha libertad a la hora de instalar la caja en diferentes lugares. La autonomía de la que le dotan las dos pilas es de nada manos que 1 año de funcionamiento, por lo que no será un aspecto que nos preocupe especialmente en ningún momento.

La app de Mijia es la encargada de gestionar cualquier aspecto de esta caja fuerte, para ser configurado remotamente incluso mediante comandos de voz, por supuesto en Chino en el asistente XiaoAI de la firma en su país. Y todo por un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta que tiene una tecnología que no la encontramos en prácticamente ningún dispositivo de este tipo a nivel doméstico, aportando una capa más de tranquilidad. La nueva caja fuerte se ha puesto a la venta en China por unos 85 euros al cambio, lo que es un precio muy competitivo.