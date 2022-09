Xiaomi lanza una lavadora inteligente ultra compacta y muy económica

El concepto que tenemos de lavadora normalmente es el de ese gran electrodoméstico que tiene un importante consumo de energía y que además ocupan espacio generoso en nuestra casa. Pero hay otras muchas alternativas, que no son precisamente modernas, como es el caso de las lavadoras portátiles o que muchos identifican como para calcetines. En esta ocasión Xiaomi ha lanzado una nueva lavadora que podríamos decir tiene un tamaño mediano y un factor de forma bastante llamativo. Y es que es una lavadora que podemos tener en la sala de estar sin que estorbe.

Así es la nueva Mijia mini washing machine

Como dice el propio nombre de esta lavadora, “Mijia mini washing machine” se trata de un dispositivo para lavar ropa de pequeñas dimensiones, lo que seguramente es su principal argumento de venta. Esta tiene una capacidad limitada, de solo 3kg. Esto da para lavar hasta 12 piezas de ropa para bebés, así como 8 camisas de adulto o 10 camisetas para estos también. Incluso pueden caber hasta 15 piezas de ropa interior, por lo que, aunque es compacta, es mucha la capacidad de carga que tiene.

Mijia mini washing machine | Xiaomi

De entre todos los lavados que ofrece, tiene uno especialmente llamativo como es el ultra rápido, que solo necesita de 15 minutos para dejar la ropa como nueva. Es un dispositivo que cuenta con un filtro para pelusas y además permite usar la función de autolimpieza, por lo que podemos mantener de esta manera siempre en perfecto estado de uso a esta lavadora. Es una lavadora que podemos tildar de inteligente, sobre todo por el panel de control tan amplio que tiene. Este cuenta con una pantalla LED, donde vamos viendo los diferentes tipos de lavado, así como el tiempo estimado para que se complete, y también el restante en tiempo real.

Además, da acceso a los diferentes controles sobre el dispositivo. La cubierta se abre en la parte superior, con una apertura de 93 grados y un peso en total de 19 kg, por lo que, aunque es pesada, se queda muy lejos de las lavadoras tradicionales. Por cada lavado, esta lavadora es capaz de consumir hasta 57 litros de agua, así como consumir 0.043kWh. Es una lavadora con un diseño exquisito, que nos recuerda a algunos de los purificadores con los que cuenta actualmente en el mercado Xiaomi, aunque eso sí, sin ningún tipo de pantalla LED que informe sobre datos básicos de esta lavadora.

Además, se trata de una lavadora con un precio asequible. Que se ha puesto a la venta en China por solo 95 euros al cambio. Algo que no tiene nada que ver con el coste de una lavadora tradicional, aunque esta otra se queda un poco lejos en prestaciones incluso de las lavadoras más humildes. No sabemos si llegará a España, pero nos parece un producto ideal para poder lavarnos la ropa si tenemos una casa pequeña o una segunda residencia donde no queremos hacer un gran desembolso con una tradicional.

