Xiaomi lanza un perro robótico al alcance de casi todos

En los últimos años se ha convertido en algo bastante habitual ver cada ciertos meses algunas de las acrobacias o coreografías que realizan los robots de Boston Dynamics. Estos tienen apariencia de perro, y salvo porque no tienen cabeza visible, se mueven de una manera bastante similar. De hecho los hemos visto incluso abriendo puertas y manipulando otros dispositivos. Ahora Xiaomi nos sorprende con el lanzamiento de su primer robot robótico inteligente. Este nos permite contar con toda una mascota robótica en casa, que nos recuerda al legendario Aibo de Sony, pero que en este caso tiene una complexión y capacidad de movimientos más similar al de Boston Dynamics, aunque como es marca de la casa, por un precio muy inferior.

Toda una mascota virtual

Mientras que los robots de Boston Dynamics han sido creados para entornos empresariales, y pueden desempeñar tareas de todo tipo gracias a su tecnología de última generación, este perro robótico llamado CyberDog es más bien un robot pensado para actuar como mascota o entretenimiento en casa. Primero por su tamaño, que es mucho más pequeño que el de Boston, de hecho solo pesa tres kilos Segundo porque está pensado para acompañarnos en casa y a donde salgamos con él. Cuenta con varios motores microservos que pueden imitar con las patas el movimiento de un perro real.

Este robot cuenta con una cámara de profundidad de Intel en la parte delantera, esto quiere decir que puede reconocer cualquier lugar u objeto que haya ante su trayectoria y evitar golpearse. Además gracias a las cámaras adicionales, puede reconocer el rostro de las personas, por supuesto el de su amo, y seguirle a donde haga falta. Todo ello con una lente gran angular que le ofrece un campo de visión muy amplio. También hay sensores ultrasónicos, que ayudan como en el caso de los drones a evitar accidentes y golpearse complementándose con la cámara.

Por otro lado cuenta con GPS, para poder posicionarse en todo momento y saber dónde se encuentra y a dónde debe ir. Un perro que puede alcanzar hasta los 11,52km/h de velocidad, a más de tres metros por segundo. Es un perro que no solo nos sigue, sino que además puede hacer acrobacias para júbilo de los más pequeños de la casa. De hecho puede hacer volteretas y piruetas que a más de uno no serían difíciles de reproducir. Cada perro viene con un almacenamiento interno de 128GB, por lo que seguramente también va a servir para poder vigilar nuestro hogar, grabando en la memoria todo lo que este pueda ver e identificar durante una jornada.

Su batería se cargará mediante conectores USB tipo C, aunque de momento desconocemos la autonomía que otorgará cuando se cargue por completo esta. Un perro que no solo se podrá conectar a nuestro móvil, sino que podremos controlar sus movimientos también a través de un mando de control, como si de un juego o un dron se tratara. Un CyberDog que llega al mercado a un precio “asequible” si lo comparamos con el de Boston Dynamics, ya que este tiene un precio al cambio de casi 1300 euros. NO sabemos si saldrá de China en algún momento.