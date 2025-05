Xiaomi lanza una batería externa delgada y magnética por apenas 20 euros

Sin duda es el accesorio estrella cuando hablamos de smartphones o tabletas, la batería externa. Estas son nuestro salvavidas cuando se trata de proporcionarnos una autonomía que nos sirva para un día intenso, y más. Y en este caso Xiaomi ha lanzado un nuevo modelo que nos ofrece una autonomía moderada, pero que sobre todo destaca porque la podemos llevar adosada al teléfono, y casi ni enterarnos que la llevamos con nosotros.

Nueva Xiaomi magnetic power bank

undefined, como decimos, destaca por contar con un diseño muy compacto, tanto que cabe perfectamente en la parte posterior de tu teléfono. Y más si es un iPhone, ya que, al contar con carga magnética, se puede adosar fácilmente con la tecnología Magsafe. Así lo llevas con tu móvil mientras se carga, y puedes usarlo normalmente e incluso hacer llamadas mientras está alimentándose.

Xiaomi magnetic power bank | Xiaomi

Esta batería no tiene una capacidad muy elevada, pero es suficiente con sus 5000mAh. Además, es muy delgada, solo mide 8,7 mm de perfil, lo que quiere decir que es prácticamente igual de grueso que el smartphone, por lo que ni nos enteramos de que la llevamos encima. Esta batería puede cargar el teléfono mediante la carga inalámbrica y magnética, por lo que no hace falta conectar ningún cable a ella.

De todas formas, si hace faltar cargar mediante cables cualquier dispositivo que no cuente con carga inalámbrica, podemos optar por alguno de sus conectores, que nos permiten cargar de esta forma, como el USB tipo C. Las potencias de carga son de 5W para dispositivos básicos, 7.5W para iPhone, 10W para móviles Android, y de 15W para móviles compatibles con carga rápida inalámbrica. Eso sí, mediante cable puede llegar a ofrecer carga de 22.5W en los móviles compatibles. No es que sea muy rápida, pero se compensa con poder llevarla encima y ni enterarnos de que se está recargando el teléfono.

Una batería que se estrena en cuatro colores diferentes, como son Classic Black, Ocean Blue, Royal Purple y Schöner Gold. Una batería que en definitiva tiene un grosor inferior, y una potencia superior respecto de otros modelos. Se ha lanzado en China, donde el precio es bastante asequible, de apenas 20 euros al cambio. Desde luego nos ofrece todo lo que podríamos esperar de una batería Magsafe, pero a un precio mucho más ajustado desde luego. No sabemos si llegará a España, probablemente no, pero siempre tendremos la posibilidad de importarlo desde las tiendas asiáticas.