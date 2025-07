No pierdas detalle de tus viajes en coche con estas Dashcam 4K

La seguridad es uno de los aspectos más importantes a la hora de viajar en coche. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos son más los elementos de seguridad obligatorios en nuestros vehículos. Estos son tanto en el campo de la seguridad pasiva como en la activa. Si quieres aumentar la seguridad activa en tu vehículo, puedes optar por instalar un sistema de cámaras.

Dashcam 4G para vigilar tu vehículo en todo momento

Un elemento de seguridad activa que por ahora no es obligatorio en nuestros vehículos son las Dashcam, a través de estas, podemos ver e incluso grabar todo lo que tanto cuando vamos conduciendo como nuestro coche se encuentra estacionado. Este tipo de dispositivo podemos instalarlo tanto en la parte delantera como en la trasera. Lo que permite un control total. Incluso podemos usarlas para realizar maniobras complejas, ya que permite ver los objetos que nos rodean. Para tener la mejor visión, lo mejor es decantarnos por cámaras 4K, que nos ofrecen una mayor calidad de imagen bajo cualquier condición de luz, incluso por la noche y con todo lujo de detalles, estos son algunos de los modelos más recomendables.

Dashcam BKXCHA | BKXCHA

Una de las opciones más económicas que encontramos es la que no ofrece BKXCHA, una cámara 4K con 1080p de resolución. Este modelo cuenta con ángulos de visión de 170 grados para la cámara delantera y de 140 grados para la trasera, lo que impide que se formen ángulos muertos. Cuenta con soporte para el aparcamiento, a través de sus sensores de movimiento, permite activar la cámara si detecta que algo sucede alrededor del vehículo, a través de su conectividad Wifi y su app, podemos transmitir vídeo permitiendo incluso la grabación en directo. Al mismo tiempo que permite la descarga y la edición de clip de video, para compartirlos posteriormente Es compatible con iOS y Android, cuenta además con super visión nocturna y WDR, con lo que mejora la calidad de la imagen incluso en condiciones de poca luz. Incluye tarjeta SD de 64 Gb, en la que podemos almacenar todas las grabaciones recogidas en bucle. Su precio es de 79,99 euros.

REDTIGER Dash CAM | REDTIGER

Otra muy buena opción es la que nos ofrece REDTIGER, una cámara 4K con resolución de 1080p. Cuenta con dos cámaras, una frontal 4K Ultra HD con un ángulo de visión de 170 grados y una posterior Full HD con ángulo de 140 grados y tecnología F1.5 que ofrece gran nitidez y luminosidad incluso en visión nocturna. Dispone de conectividad Wifi 5.8G y GPS, lo que permite la visualización en tiempo real de videos al mismo tiempo que podemos compartirlos con otros usuarios. El modo aparcamiento 24H, permite que su sensor G active la cámara de forma automática realizando grabaciones en modo time-lapse, detectando impactos, lo que nos garantiza la seguridad del vehículo. Incluye además tarjeta 32 GB, ampliable hasta 256 GB en la que se guardan las grabaciones realizadas en bucle. Su diseño ligero y compacto hace que sea fácil de instalar. Su precio es de 109,99 euros.

70mai Nueva 4K Dash CAM A810 | 70mai

Por último, si buscar una cámara con una excelente calidad de imagen, la mejor opción es la CAM A810 de 70mai, Cuenta con cámara frontal y trasera, fáciles de instalar y configurar, cuenta con grabación HDR de doble canal, con lo que obtendremos imágenes claras y precisas. La cámara frontal es 4K con 1080p Rear, la cual cuenta con una exclusiva tecnología de imagen MaiColor Vivid y solution (MvS) la cual ofrece una mayor calidad en el video, equilibrando la exposición de la luz, dando estabilidad y mucha mayor precisión en los colores. Cuenta con funcionalidades como la vigilancia 24 horas, la cual nos brinda protección total, incluso frente a impactos, grabación Time-lapse, monitoreo con IA y grabación en bucle. Cuenta con sistema de protección de la batería, Wifi y compatibilidad con módulo 4G. Su precio es de259,99 euros.