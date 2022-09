Xiaomi lanza unos auriculares de cuello junto a un original Power Bank

La firma china se encuentra verdaderamente activa en estos días, con multitud de lanzamientos que sin duda tienen, como siempre, un toque original en los productos que presentan, como el caso de los que nos ocupan hoy. Y es que la marca ha presentado ahora dos nuevos gadgets, unos auriculares que han sido pensados para llevar colgados del cuello, a modo de collar, y una batería externa, con aspecto de barra de labios, Y es que son este tipo de productos los que hacen de Xiaomi una de las marcas más populares del mercado tecnológico. Vamos a conocer las características de estos dos interesantes dispositivos.

Nuevos Xiaomi noise cancelling Bluetooth headset Necklace

El nombre de estos auriculares ya nos adelanta las principales características de estos auriculares. Y es que gracias a ellos vamos a poder disfrutar de nuestra música favorita de una manera más cómoda, mientras hacemos deporte. Porque se han diseñado para llevarlos colgados del cuello, de tal forma que incluso si nos los quitamos podamos seguir andando o corriendo sin temer por su integridad. Estos cuentan con un diseño realmente atractivo y bastante fresco, estando disponible en tres colores. Cuentan con cancelación activa de ruido, lo que es algo bastante novedoso para unos auriculares de este formato. Además, cuentan con unos drivers de 13,4mm, que permiten disfrutar de música de Alta Fidelidad con la máxima calidad, por lo que el sonido es uno de sus aspectos más destacados.

Xiaomi noise cancelling Bluetooth headset Necklace | Xiaomi

Tienen una gran batería, que permite mantenerlos encendidos durante 20 horas con una sola carga. Además, podemos cargarlos a la vez que los estamos escuchando. La cancelación activa de ruido es capaz de reducirlo en nada menos que 43dB. Son resistentes a las salpicaduras de agua con certificación IPX5. Y todo ello por 62 euros al cambio. De momento están disponibles solo en China, ya que allí han comenzado las campañas de crowdfunding.

Nuevo Xiaomi Lipstick Power Bank

El otro producto lanzado por la firma china es un Power Bank con un aspecto de lo más interesante y llamativo. Y es que imita al de una barra de labios, algo que incluso nos recuerda en el propio nombre del dispositivo. Y en realidad se trata de una batería externa que cuenta con una capacidad de 5000mAh, una capacidad media que sirve para cargar por completo la batería de muchos móviles de gama media.

Es una batería que no solo es compacta, sino que además es muy ligera, ya que b Su carga rápida es de 20W, por lo que vamos a notar cierta rapidez al cargar nuestro móvil, si es que este tiene una carga rápida de al menos esa potencia. Para ello utiliza un conector USB tipo C, que la hace compatible con casi cualquier cargador y por supuesto con la mayoría de dispositivos que llegan al mercado. Una batería externa que llega al mercado chino también en una campaña de crowdfunding. Con un precio realmente atractivo, de solo 18,70 euros. Lo más probable es que estos productos no lleguen a España, pero que sí estén disponibles para importar desde las tiendas chinas.

