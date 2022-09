Uno de los móviles más célebres de Xiaomi deja de actualizarse

A lo largo de los años, los móviles Android han visto diferentes modelos pasar por las gamas de los grandes fabricantes. Y Google ha intentado siempre ofrecer versiones de Android más eficientes y del gusto de los usuarios, que siempre han huido de las capas pesadas con demasiada personalización. Y una de las variantes más célebres del sistema operativo fue Android One, que venía a ofrecer en diferentes teléfonos un Android puro, sin capas de personalización, haciendo de estos unos móviles más similares a los Pixel de Google. Xiaomi abrazó este sistema con varios modelos, los A, que llegaron a tener tres generaciones. Ahora el más reciente de aquellos modelos pierde soporte definitivamente.

Adiós a Android One

Eso es lo que significa principalmente el que este teléfono deje de tener soporte, el Xiaomi Mi A3, un móvil que tuvo bastante éxito en Europa, como sus dos predecesores, y que fueron los primeros teléfonos de Xiaomi en prescindir de MIUI como capa de personalización. Muchos fuimos los que compramos por primera vez un móvil Xiaomi gracias a este sistema operativo, que nos permitía contar con un móvil muy barato con la experiencia de uso de un Pixel de Google. Ahora sabemos que este sistema llega a su fin.

Ahora es cuando el Xiaomi Mi A3 ha perdido su soporte para siempre, dejando de recibir actualizaciones de seguridad y por supuesto de sistema operativo. Xiaomi ya anunció hace dos años que no lanzaría más móviles con Android One, lo que supuso un jarro de agua fría para muchos usuarios que esperaban con ganas el Xiaomi Mi A4. Y es que este sistema se caracterizaba, desde el punto de vista de los fabricantes, por estar respaldado por Google, que era el que debía encargarse de actualizar estos teléfonos.

Pero como ocurre muchas veces, estos móviles dejaron de actualizarse porque Google decidió volcarse en otros mercados. La consecuencia fue un enorme retraso en la llegada de las siguientes versiones de Android a estos móviles. Y no solo eso, sino que todas las que llegaban lo hacían en unas condiciones deplorables, de una manera muy inestable, básicamente porque los fabricantes tuvieron que asumir el trabajo que Google se había comprometido a realizar. En fin, que un sistema operativo brillante como este se fue al traste por la falta de compromiso precisamente de Google.

Pero lo que a unos nos parecía brillante, a otros no tanto. Y es que la realidad es que se trató de un sistema operativo incompleto, que tenía una muy buena base, pero que se ejecutó rematadamente mal, por lo menos ya en la tercera generación. Y es que es algo frustrante, comprarte un móvil y comprobar que no se actualizar y no mejora con el paso de los meses, cuando otros a tu alrededor lo hacen de una manera mucho más habitual. Actualmente lo más parecido que tenemos a Android One es Android Go. Un sistema operativo para móviles de gama baja, que se caracteriza también por prescindir de capaz de personalización, y por tener unos requisitos de hardware mínimos.

